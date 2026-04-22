“La voy a joder por bocona”: SEMANA revela los chats que Angie Rodríguez le entregó a las autoridades

Angie Rodríguez reveló en SEMANA una presunta red criminal en la Casa de Nariño, y mencionó a tres supuestos implicados: Carlos Carrillo, Juliana Guerrero y José Raúl Moreno.

En sus explosivas declaraciones, Rodríguez aseguró que obtuvo chats que serían del director de la UNGRD y un supuesto espía, al que habría financiado con el fin de obtener información para enlodarla.

SEMANA conoció en exclusiva toda la conversación que hoy está en poder de las autoridades, en la que aparentemente Carrillo habría manifestado su intención de “joder” a la gerente del Fondo Adaptación.

Se trata de una conversación con fecha del 18 de diciembre de 2025, en la que el teléfono que enviaría los mensajes al presunto espía coincide con el de Carrillo.

El primer mensaje legible es del supuesto espía, quien dice: “Y lo más irónico es que estoy más cerca de ella de lo que me gustaría estar”.

Los chats de la denuncia de Angie Rodríguez. Foto: Suministrado a Semana

A lo que quien sería Carrillo responde: “Por eso la acción del caballo de Troya siempre funciona”. Luego el supuesto espía pide hacerle una pregunta al director de la UNGRD.

“Aparte de mi persona, ¿tiene usted algún otro espía cerca de las oficinas principales?”, pregunta, y recibe respuesta de quien se identifica como Carrillo: “De momento solo te tengo a ti y lo digo con honestidad. Por eso me interesa que te sostengas allá en ese cargo”.

Carrillo estaría implicado. Foto: Suministrado a Semana

“Toda la información que pueda perjudicar a esa vieja, puede usted contar con ella, desde que me remunere bien también a mí”, dijo el presunto espía.

Carrillo, según el pantallazo, respondió: “Usted tranquilo, que mientras a mí no me muevan de mi asiento, usted seguirá en el suyo”. Y el interlocutor dijo: “Por lo menos ese es el alivio que siento estando bajo su paraguas, mi doc”.

“Tienes que recoger toda la información que pueda perjudicar a esa vieja porque la voy a joder por bocona”, contestó quien sería Carrillo.

Y el presunto espía dijo: “Ella llegó como una completa desconocida, con carita de yo no fui y salió peor que Laura”.

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El director de la UNGRD habría respondido asegurando que tiene una relación de confianza con el presidente y que “una aparecida no va a quebrantar eso”.

“De todas formas, cuente conmigo para lo que sea y como sea, pero esa vieja la vamos a sacar de taquitos de acá, ya verás”, es la respuesta del presunto espía.

Esta es la situación comprometedora. Foto: Suministrado a Semana

En el último chat, quien se identifica como Carrillo dice: “La Dra. Angie salió con mucha valentía a denunciarme, pero lo que ella no sabe es que desde dentro le lloverá candela”.

En SEMANA, Rodríguez aseguró que no solo es espionaje lo que estaría haciendo el director de la UNGRD.

“No solamente es el espionaje, pero es esa manera de exterminarme como funcionaria pública y de sacarme del Gobierno”, dijo en la entrevista.