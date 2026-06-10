¿Reversazo en la suspensión a Gustavo Petro? Congresista matizó el auto, pidió a la Sala Plena someter la decisión “a consulta” y remitió su postura al Senado

La congresista del Pacto Histórico, Gloria Arizabaleta, optó por adicionar dos nuevos párrafos a su auto mediante el cual decidió, inicialmente, suspender provisionalmente al presidente Gustavo Petro hasta que finalice la segunda vuelta presidencial, al considerar que el jefe de Estado está interviniendo en política.

SEMANA conoció que, tras el anuncio de las demandas por prevaricato en su contra y versiones de juristas que señalaron que Arizabaleta no tendría la competencia exclusiva para suspender a un jefe de Estado, sino que debió someter su postura a la Comisión y posteriormente trasladarla al Senado, Gloria Arizabaleta adicionó el Auto N.º 02 del 20 de junio de 2026, así: “Remitir a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara para que en sesión plena sea sometida en grado de consulta conforme lo establece el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019. Infórmese a la mesa directiva para que adopte las decisiones que en derecho correspondan”.

Gustavo Petro y Gloria Arizabaleta. Foto: FOTO1: Gustavo Petro/FOTO2: Gloria Arizabaleta.

Aunque algunos sectores políticos han interpretado la nueva adición al auto como un reversazo de la congresista Gloria Arizabaleta, ella le dijo a SEMANA que no es cierto, porque su posición sigue apuntando a que Gustavo Petro sea suspendido de su cargo y que la decisión la tomó como investigadora de al menos 10 procesos disciplinarios del mandatario por participación en política.

Ella documentó 22 mensajes en X del jefe de Estado en los que, a su juicio, habría intervenido en política.

En la adición del auto, Arizabaleta fue más allá y pidió comunicar lo resuelto al presidente del Senado, Lidio García, “para que, conforme al inciso 2 del artículo 194 de la Constitución, decrete y ejecute la decisión adoptada”.

Gloria Arizabaleta Gustavo Petro Foto: INSTAGRAM: @gloriaearizabaleta / Presidencia

La decisión de la congresista del Pacto Histórico se produjo horas después de que el presidente Gustavo Petro, desde Estados Unidos, emprendiera una andanada contra su suspensión.

“Le voy a pedir a los ministros y ministras que han recibido a la señora congresista con sus peticiones que las hagan evidentes. No soy de la tesis de que un congresista no pueda hacer peticiones ante el Ejecutivo, pero cuando la vuelve una extorsión, y creo que estamos hablando de una extorsión, pues no está en su derecho de representación, sino como criminal, haciendo un delito”, dijo el mandatario tras participar en el Consejo de Seguridad de la ONU, en Nueva York.

Agregó: “Ella ha pedido cosas que no le he querido dar, a pesar de que es de mi partido, porque no quiero volver a mi Gobierno criminal”.

De izquierda a derecha: Lidio García y Gustavo Petro. Foto: Colprensa.

Los señalamientos del presidente contra Gloria Arizabaleta no son de poca monta y llevarán a la parlamentaria por el Valle del Cauca a protagonizar una conferencia de prensa a las 11:00 de la mañana de este miércoles, en la que hará anuncios al país.

El presidente del Senado, Lidio García, le cerró la puerta a la suspensión propuesta por Gloria Arizabaleta. Recordó que “la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara no tiene competencia para suspender al presidente de la República”.

Además, dijo que el rol de la Comisión de Acusación es el de “investigar, practicar pruebas y presentar un eventual proyecto de acusación ante la plenaria de la Cámara, según lo previsto en la Constitución. Cualquier suspensión o sanción únicamente puede provenir de un juicio político ante el Senado, una vez la Cámara en pleno haya formulado acusación, conforme a los artículos 174 y 175 de la Constitución”.