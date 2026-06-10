Senado da luz verde a ley para erradicar la mutilación genital femenina: más de la mitad de las víctimas son niñas entre los cero y los cinco años

La plenaria del Senado aprobó en último debate el proyecto de ley que busca erradicar la mutilación genital femenina en Colombia, una práctica considerada una grave vulneración de los derechos de las mujeres y las niñas.

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Uno de los datos que más llamó la atención durante la discusión del proyecto fue que más del 50 % de los casos registrados corresponden a niñas de entre cero y cinco años. La cifra encendió las alarmas entre los congresistas y las organizaciones defensoras de derechos humanos, que han insistido en la necesidad de fortalecer las medidas de prevención.

La nueva normativa contempla la creación e implementación de una política pública integral para enfrentar esta problemática. Entre las medidas incluidas se encuentran la prevención de nuevos casos, la identificación y el registro de las víctimas, así como la puesta en marcha de rutas de atención médica, psicológica y social.

Además, la ley busca fortalecer la articulación entre las entidades del Estado para garantizar una respuesta oportuna cuando se detecten casos de mutilación genital femenina, especialmente en menores de edad, quiens son quienes concentran la mayor parte de los reportes conocidos.

Durante el trámite legislativo también se destacó la importancia de desarrollar procesos pedagógicos y de sensibilización en las comunidades, con el fin de proteger a las niñas y evitar que esta práctica continúe reproduciéndose de generación en generación.

Con la aprobación definitiva en el Congreso, el proyecto quedó a la espera de la firma del presidente Gustavo Petro. Una vez sea sancionado, las entidades nacionales y territoriales deberán avanzar en la implementación de las acciones contempladas para prevenir, atender y erradicar la mutilación genital femenina en todo el territorio colombiano.

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La representante a la Cámara Jennifer Pedraza, una de las impulsoras de la iniciativa, celebró la decisión del Congreso y aseguró que la aprobación de la ley representa un avance para la protección de las niñas colombianas.

“Cuando este proyecto estuvo a punto de hundirse, insistimos hasta el último día. Porque dejarlo caer habría sido fallarle a las niñas de Colombia, a las mujeres de la comunidad Embera y a las lideresas indígenas que trabajaron con nosotras y que son las verdaderas protagonistas de esta ley”, afirmó.

La congresista también destacó que el liderazgo y el compromiso de estas mujeres fueron fundamentales para sacar adelante el proyecto.