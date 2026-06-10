En medio de la agenda de trabajo que está desarrollando el presidente Gustavo Petro, en Nueva York, en una nueva sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, le dedicó una declaración al candidato a la Presidencia Abelardo de la Espriella.

En la intervención que hizo el jefe de Estado, en una rueda de prensa que se hizo en medio de la sesión en el organismo multilateral, Petro lanzó un fuerte reproche contra Abelardo de la Espriella por no acatar el fallo judicial que le prohíbe usar su popular frase “Firmes por la patria”.

EE. UU. impidió encuentro entre Petro y el alcalde socialista de Nueva York. Funcionarios sintieron amenaza de arresto del presidente colombiano

Sumado a ello, el jefe de Estado criticó la denuncia que habría radicado ante la justicia de Estados Unidos De la Espriella en su contra.

“El día domingo, el señor Abelardo de la Espriella vino a acusarme ante la justicia de Estados Unidos y me defendí. Y cada vez que se me calumnie, me defiendo”, afirmó Petro.

El presidente Gustavo Petro, desde Nueva York, reprochó al candidato presidencial Abelardo de la Espriella por no acatar el fallo judicial que le prohíbe usar la frase “firmes por la patria”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/ngquAPmV6s — Revista Semana (@RevistaSemana) June 10, 2026

Y agregó en su declaración: “Aquí, por razones que considero y lo voy a repetir públicamente, la firmeza de la patria de Abelardo de la Espriella no es de Colombia, porque no puso la denuncia en la justicia colombiana, sino que es firme ante su otra patria, que es los Estados Unidos de Norteamérica, a los cuales respeto y respeto a sus ciudadanos, pero no me parece respetable que se irrespete la Constitución de Colombia, tratando de ser presidente de Colombia”.

“Cómo evadir la sentencia del tribunal sobre símbolos patrios que hace mucho se creó como ley, evade la ley, que yo he respetado en todas mis campañas desde entonces y que no se quiere cumplir o, peor, tratando de llevar a un presidente de la República a la justicia extranjera de otro país, que para mí es extranjera. Respeto su Constitución aquí, he hablado con mis ideas, es en el escenario y en los eventos de Naciones Unidas, ante lo cual la ley de Estados Unidos me protege porque ese fue el acuerdo fundacional de esta asociación de naciones y nunca jamás irrespetar a Estados Unidos, ni en Colombia, ni en los Estados Unidos”, insistió Petro.

Por último, planteó Petro desde Nueva York: “Mis ideas son libres aquí y Abelardo ha tenido la decisión de no cumplir en la justicia colombiana sus deberes como ciudadano colombiano, sus derechos, que los tiene, sino acudir a una justicia extranjera a Colombia, al Estado de Colombia, a la sociedad de Colombia, que para él es su justicia de compatriotas, es su patria”.

“No me saquen fotos”: Gustavo Petro protagonizó un llamativo episodio en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Una de las decisiones que generó polémica en el país fue la que tomó el Tribunal Superior de Bogotá al admitir una tutela contra Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, el movimiento Defensores de la Patria y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Como medidas provisionales, se le pidió al aspirante que retire la publicidad donde figuren la bandera de Colombia, el escudo, logos representativos de la nación, imágenes alusivas a las instituciones militares y las frases “firmes por la patria” y “defensores de la patria”.