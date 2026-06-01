Nueva confrontación en el Gobierno Petro: jefe de comunicaciones emprenderá acciones contra Angie Rodríguez

Estalló un nuevo escándalo en el corazón de la administración de Gustavo Petro. Esta vez, los protagonistas son el jefe de comunicaciones estratégicas del mandatario, Andrés Hernández, y la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, quien hoy cumple funciones como gerente del Fondo Adaptación.

Hernández citó unas declaraciones públicas de Rodríguez, en las que alertó sobre una supuesta orden que él habría dado para desprestigiarla en redes sociales, “además de insinuar un intento de envenenamiento”.

El encargado de comunicaciones relató que su abogado, Julio Ortiz, emprenderá las acciones necesarias.

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Él aclaró su relación con la exdirectora del Dapre: “No la conozco. Solo dialogué con ella una vez y mi relación con ella durante su paso por el Dapre se limitó, meramente, a los temas laborales durante los cerca de 15 días que estuvo en el cargo desde mi llegada en diciembre”.

Hernández insistió en que es falso que haya dado una instrucción de ese tipo: “Miente descaradamente y todo se da luego de que se expidiera la directiva presidencial que regula las vocerías en el Gobierno nacional. Les molesta mi llegada al Gobierno porque hemos puesto orden en las comunicaciones, estamos trabajando para mejorar la forma de mostrar lo que hace el Gobierno y el presidente, y deben entender los funcionarios que aquí se comunica con responsabilidad y no generando peleas banales y fuera de lugar”.

La versión de Hernández es que más de una persona pretende que él salga del Ejecutivo: “Les incomoda mi postura rígida, seria y profesional de llevar las comunicaciones del Gobierno y del presidente. Pero, si fuera por eso, las cosas no mejorarían”.

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Él concluyó: “Con mi nombre no se metan y no me metan en sus problemas. Yo no vine al Gobierno a hacer amigos. Vine a trabajar y mi lealtad siempre está y estará con Gustavo Petro, con nadie más. Más de uno busca mi cabeza, pero yo jamás me doblego ante nadie”.