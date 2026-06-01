Abelardo de la Espriella arremetió contra Petro por no aceptar los resultados del preconteo y lanzó advertencia: “Van para afuera”

Abelardo de la Espriella sorprendió y se llevó el primer lugar en las elecciones presidenciales de este domingo, 31 de mayo, en Colombia. Ahora, deberá ir a segunda vuelta y derrotar a Iván Cepeda, si es que quiere ser el nuevo inquilino de la Casa de Nariño.

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Tras su victoria, el candidato presidencial pronunció un duro discurso desde Barranquilla y allí, entre otras cosas, arremetió contra el presidente Gustavo Petro y contra el candidato del Pacto Histórico.

De la Espriella le respondió al jefe de Estado después de que este, por medio de su cuenta de X, asegurara que no aceptaba los resultados del preconteo y que solo atendería lo que determinen las comisiones escrutadoras dirigidas por jueces de la República.

“Petro, usted es un delincuente que acaba de decir que no reconoce los resultados que han sido contundentes. Un llamado a la Fuerza Pública, al Ejército de la patria, para que activen el mecanismo constitucional en caso de que este delincuente, drogadicto y miserable, pretenda desconocer la voluntad del pueblo colombiano”, dijo el también abogado.

Estas palabras desataron la agitación y los aplausos de las personas que estaban presentes durante el discurso del candidato, quien ahora sumó el apoyo de Paloma Valencia y de otros sectores que ya han anunciado que votarán por él en la segunda vuelta.

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De la Espriella reiteró que el máximo mandatario es un “delincuente miserable” y, además, también arremetió con dureza contra Iván Cepeda, su contrincante de cara a las votaciones que se llevarán a cabo el próximo 21 de junio.

“Petro y usted, Cepeda, heredero de las Farc, no se van a robar la democracia, van para afuera”, afirmó.

Abelardo de La Espriella, candidato presidencial Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Por el momento, hay mucho hermetismo frente a las palabras de Petro y Cepeda sobre la aceptación de los resultados. Muchos sectores han lanzado fuertes críticas y cuestionado esta posición, pero ninguno de los dos ha reculado.