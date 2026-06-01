Abelardo de la Espriella vs. Iván Cepeda: cinco claves de la batalla que viene por la segunda vuelta

Habrá segunda vuelta en Colombia el próximo 21 de junio y la batalla será a muerte. Abelardo de la Espriella llega fortalecido con más de 10.300.000 votos, mientras Iván Cepeda evita hablar de derrota y pone sobre la mesa un supuesto desfase de más de 800.000 cédulas en el censo electoral.

Se vienen tres semanas de campaña entre dos visiones de país profundamente distintas. En ese pulso no solo pesarán los votos que ya tienen, sino la capacidad de conquistar a los sectores que quedaron por fuera de la segunda vuelta y lo que cada una de las campañas le ofrezca al electorado para inclinar la balanza a su favor. Estos son los cinco puntos esenciales de lo que viene:

1.Abelardo llega con ventaja

De la Espriella, nuevo en la política y con una campaña fuerte en redes sociales, conquistó más de 10 millones de votos de personas desencantadas con la clase política tradicional. La estrategia fue hablar en representación de los “nunca”: quienes nunca han ostentado el poder y tampoco han vivido “de la teta del Estado”.

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se enfrentarán en las urnas el próximo 21 de junio. Foto: Diseño Jesús Chacín/El País

El candidato independiente absorbió a la derecha en Colombia, incluyendo a una parte considerable de las bases del uribismo, debilitando la candidatura de Paloma Valencia, que sufrió una fuerte derrota al sacar 1.630.000 votos.

Valencia y el expresidente Álvaro Uribe Vélez anunciaron su respaldo a De la Espriella, así como varios de los excandidatos de la Gran Consulta por Colombia que la acompañaban en su campaña. Esto significa una unificación de la derecha que, si bien no puede ser una suma simple de votos, fortalece un bloque contra la continuidad de las políticas del presidente Gustavo Petro.

En cambio, Cepeda contó con una izquierda casi completamente unificada, solo faltando los candidatos Roy Barreras y Mauricio Lizcano, quienes lograron conjuntamente menos de 70.000 votos. Por ello, el candidato deberá conquistar sectores de centro que de entrada rechazan que ponga en duda el proceso electoral tras haber perdido contra De la Espriella en primera vuelta.

De esta forma, la foto de la primera vuelta muestra al candidato de Defensores de la Patria con las de ganar y un Cepeda que debe moderar el tono para convencer a los escépticos.

2.El Caribe en disputa puede definir la elección

La costa Caribe tiene el poder de definir la segunda vuelta, donde Iván Cepeda ganó en los ocho departamentos, contando San Andrés y Providencia, con más de 2.200.000 votos. Abelardo de la Espriella, monteriano radicado en Barranquilla, pese a ser hijo de la región, no logró el resultado que se esperaba.

Cabe resaltar que el presidente Gustavo Petro sabía de primera mano de la importancia de la región, por lo cual en la semana antes de la primera vuelta estuvo de gira por varios departamentos, dando discursos sobre los logros de su administración.

Sin embargo, se trata de un terreno que podría conquistar, centrando sus esfuerzos de campaña en la región, con el fin de conquistar clases populares que, si bien piden oferta social, también claman por seguridad y mejoras en la situación de orden público.

El resultado en las ciudades capitales, como Barranquilla, es cerrado y, juntando votos indecisos y simpatizantes de Paloma Valencia, el candidato independiente podría inclinar la balanza a su favor.

3.Álvaro Uribe y Paloma Valencia le dieron su voto al tigre

La decisión era lógica pero ante la andanada de pullas e insultos que hubo entre la derecha en la recta final de la primera vuelta, muchos alcanzaron a pensar que la entrega de las banderas de la campaña de Paloma Valencia a la de Abelardo de la Espriella podría no ser automática.

Yo, como Paloma la de siempre, que siempre está en la batalla por Colombia,seguiré en esta batalla para derrotar a Iván Cepeda. (Foto AP/Miguel Ángel López) Foto: AP Photo/Miguel Angel Lopez

Pero no fue así. Fue la misma candidata, quien en los últimos días había arremetido contra el penalista, quien aseguró sin ambages que votaría por el tigre. “Anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella e invito a que derrotemos a Cepeda, a que el neocomunismo que impera en este país no continúe, a que estemos firmes al lado de las ideas, de la libertad, del progreso, de la iniciativa privada y, por supuesto, del cuidado de los más pobres”, expresó Valencia, quien aclaró que su decisión era personal.

“Siempre se ha dicho que los colombianos no caemos y es cierto. Yo, como Paloma la de siempre, que siempre está en la batalla por Colombia, seguiré en esta batalla para derrotar a Iván Cepeda y a su proyecto destructivo aliado con la criminalidad, con la corrupción y con lo peor para Colombia. Que viva Colombia y que viva Colombia en libertad”, agregó.

El expresidente Uribe, por su parte, dijo: “Colombianos, hemos perdido. Asumo humildemente mis responsabilidades. Colombia ha descubierto a una gran líder, con toda la vigencia hacia el futuro, Paloma Valencia. Ganó el doctor Abelardo de la Espriella. Cumplimos la palabra: votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero”.

De la Espriella recibió esos apoyos también con generosidad. “Quiero reconocer las palabras generosas de la doctora Paloma Valencia, una mujer patriota aguerrida que ha peleado por la democracia y que merece todo nuestro respeto y consideración”, dijo de la Espriella.

4.Gustavo Petro ni Iván Cepeda aceptarán los resultados

El presidente Petro había aceitado por meses lo que iba a decir este domingo 31 de mayo, si los resultados de la primera vuelta no le favorecían al Pacto Histórico como sucedió. Y finalmente con Abelardo de la Espriella pasando la barrera de los 10 millones de votos (con el 43,74 %) frente a 9.688.348 votos de Iván Cepeda (con el 40,90 %) este escenario para el cual llevaba tantos trinos adviertiendo de un fraude se concretó.

“El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”, escribió el primer mandatario.

Gustavo Petro reacciona a la primera vuelta presidencial: “No acepto los resultados del preconteo”

El libreto de desconocer los resultados se confirmó y fue inmediatamente retomado por Iván Cepeda. El candidato no salió victorioso a hablar con su gente al cierre de los resultados. Todo lo contrario. “Hay dos situaciones que son en este momento bastante confusas. El presidente de la República acaba de pronunciarse de manera clara sobre una de esas situaciones. Hay un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral. Ese no es cualquier desfase. Estamos hablando de 885.000 personas o cédulas. Queremos, porque somos gente seria, que eso se aclare”, aseguró.

Cepeda aseguró que pedirá una comisión escrutadora y agregó que se pronunciará solo tras su dictamen.

Dos discursos antagónicos

En los discursos de victoria de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella quedó claro el abismo que existe en forma y en fondo de ambos. El candidato del progresismo, que esperaba ganar en primera vuelta, apareció molesto por los resultados -que desconoció- y se despachó contra todo.

No salió triunfador. “Nuestra vida ha sido una incesante lucha, la hemos hecho sin pausa y en las peores circunstancias. En los momentos más difíciles hemos sabido salir a delante”, dijo antes de explicar por qué no reconocería los resultados sino hasta que una comisión escrutadora verificara los datos. Cepeda se despachó contra De la Espriella. Habló de sus clientes, de su vida y lo llamó “misogino” y otros adjetivos.

Y, luego, dejó claro lo que será su discurso en las semanas que vienen: “Los avances sociales en un eventual gobierno de De la Espriella serán pulverizados”. El candidato de izquierda con eso deja claro que irá a la base con un discurso que advierte que los subsidios y demás ayudas que se han entregado en el gobierno Petro no se repetirán con De la Espriella.

Mientras tanto, De la Espriella sí salió triunfador. El éxito que le dieron las cifras en las urnas fue contundente. Fue un outsider sin experiencia política el colombia que pasó la barrera de los 10 millones de votos en primera vuelta. “Vamos a defender la democracia por la razón o por la fuerza”, aseguró en la tarima.

El candidato llegó a celebrar la victoria al malecón del río de Barranquilla y habló detrás de un vidrio desde un barco, mientras miles lo escuchaban en la orilla. Calificó a Cepeda y Petro como bandidos del pantano y aseguró que el candidato era la marioneta del presidente. Y le pidió a los Estados Unidos y a los países democráticos vigilar la segunda vuelta.

El penalista también arremetió contra Cepeda a quien llamó “bandido” y “hiena”.

“Seré el mejor guerrero para defender la democracia y hacerme matar por Colombia”, dijo. “La neutralidad es complicidad con la destrucción de Colombia”, agregó.