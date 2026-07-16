Gustavo Petro confirma la deportación de Beto Coral a Colombia y lanza dardos a Abelardo De La Espriella

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la deportación de Beto Coral. En un trino, aseguró que llegará este jueves al país, tras ser “injustamente encarcelado en Estados Unidos por persecución directa de Abelardo De La Espriella”.

Beto Coral regresa a Colombia: Estados Unidos lo deportará este jueves

Agregó que “Beto Coral, como su compañero de avión de inmigrantes desplazados, viene sin cadenas. Espero que el próximo gobierno no permita que vengan colombianos dignos encadenados”.

Beto Coral, uno de los más agresivos activistas en redes a favor del petrismo, había sido detenido el pasado 16 de junio. La Embajada de Colombia en Estados Unidos y el Consulado General de Colombia en Los Ángeles habían hecho público que habían "activado las gestiones de asistencia consular y establecieron contacto con las autoridades estadounidenses competentes".

Foto: X/@Betocoralg

El periodista Luis Carlos Vélez publicó una respuesta oficial que le dio Homeland Security sobre las razones de la detención de Coral.

“El 16 de junio, ICE arrestó a Franklin Humberto Coral Garrido, un extranjero en condición migratoria irregular procedente de Colombia. Coral Garrido ingresó a Estados Unidos en diciembre de 2015 con una visa B1/B2 que le permitía permanecer en el país durante seis meses. En violación de las leyes migratorias estadounidenses, permaneció en el país durante 10 años después del vencimiento de su visa”, le respondió esa agencia al periodista.

En esa misma respuesta había quedado claro que el regreso del colombiano a Bogotá era inminente. “Permanecerá bajo custodia de ICE mientras avanzan los procedimientos para su deportación. Estar en detención es una elección”, decía el texto.

Petro arremete contra Marco Rubio por detención de Beto Coral en Estados Unidos y menciona a Simón Bolívar

Gustavo Petro fue, durante ese periodo de detención, uno de los mayores defensores de Coral. El primer mandatario publicó varios trinos sobre el caso, uno de ellos contra Marco Rubio.

De izquierda a derecha: Beto Coral, Gustavo Petro y Marco Rubio. Foto: Cuenta en X @Betocoralg, SEMANA y Getty Images, respectivamente.

“Se afirma que el señor Marco Rubio ordenó detener al periodista Beto Coral, hijo del capitán de la policía Humberto Coral, que fue asesinado por capturar a Pablo Escobar, el capo; eso se llama persecución política y los colombianos y colombianas somos ante todo oficiales del libertador Simón Bolívar. O el pueblo respalda a su libertador y fundador de la República, o se vende como esclavo al dueño del dólar de los misiles y de la muerte. Hemos demostrado que se puede sacar millones de personas de la pobreza y hemos demostrado que el pueblo trabajador puede tener salarios vitales y justos y una vida en dignidad”, aseguró en un mensaje de X.

El tema había generado reacciones en Estados Unidos. Por ejemplo, el senador Bernie Moreno escribió en su momento: “No puedes venir a Estados Unidos, solicitar asilo y luego actuar como agente extranjero de ese mismo Gobierno mientras simultáneamente socavas nuestra política exterior”, dijo Moreno. “¡Que tengas una buena vida de regreso en Colombia, Beto!”, agregó el senador.

Este jueves el primer mandatario también aseguró en su trino, en una clara alusión a las decisiones de política exterior que ha anunciado Abelardo De La Espriella, que “pondremos seguridad ante la inmensa oleada de amenaza que se ha levantado contra medio país. Colombia no apoya el genocidio en ninguna parte del mundo porque ya vivió uno. Quien apoye genocidios de bebés en el mundo los quiere también para Colombia. Hoy no es hora de desunión, es hora de unión por la vida”.