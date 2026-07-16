Gustavo Petro enciende alertas en el Pacto Histórico a pocos días de dejar el poder: “Impartiré instrucciones”

Este jueves 16 de julio, el presidente de la República saliente, Gustavo Petro, publicó un mensaje por medio de su cuenta personal de X, el cual llamó la atención de la bancada del Pacto Histórico.

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En el mensaje, el jefe de Estado saliente habló sobre una alerta encaminada a una agresión a la estabilidad jurídica del Pacto Histórico. Situación que, según Petro, lo obligará a entregar instrucciones.

“Le indico a la bancada del Pacto que va ser agredidos en su estabilidad jurídica de nuevo, que tendré reunión con sus compromisos e impartiré instrucciones que espero sean catadas sobre los días por venir”, expresó el presidente Petro.

Cabe señalar, que esta semana el Consejo de Estado expidió dos autos, mediante los cuales admitió las demandas que el estudiante de Derecho Samuel Ortiz radicó contra la resolución que incorporó el partido Colombia Humana a la coalición Pacto Histórico.

En ese sentido, el pasado 6 de julio de este año, el magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, integrante de la Sección Quinta del Consejo de Estado, tomó la determinación de aceptar la demanda que presentó Ortiz contra la resolución que expidió el Consejo Nacional Electoral (CNE), ordenando modificar el registro que modificó la parte estatutaria del acta de asamblea extraordinaria que fijó al movimiento político Colombia Humana.

“Admitir la demanda presentada por Samuel Alejandro Ortiz Mancipe con la cual pide anular la Resolución 11232 de 4 de diciembre de 2025 ‘por medio de la cual esta Corporación ordena el REGISTRO de la modificación estatutaria contenida en el acta de asamblea extraordinaria del Movimiento Político Colombia Humana llevada a cabo el día veintiuno (21) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), bajo radicado CNE-E-DG-2025-027756′, proferida por el Consejo Nacional Electoral”, se desprende dentro de uno de los partes de la decisión del Consejo de Estado.

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El demandante, finalmente, afirmó dentro de su argumentación: “La Asamblea Nacional Extraordinaria que aprobó la reforma del artículo 72 de los estatutos y, luego, ratificó la fusión fue convocada por la denominada Dirección Nacional del Poder Popular Constituyente, instancia que no estaba prevista en la estructura orgánica de Colombia Humana ni tenía competencia para citar al máximo órgano de dirección”.