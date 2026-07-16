Daniel Briceño enciende alarmas: “La presidencia de la Cámara quedaría en manos de Gustavo Petro”

SEMANA: ¿Qué está pasando hoy con la elección de las mesas directivas del Congreso de la República y por qué se alerta que la Cámara quedaría en manos del petrismo?

Daniel Briceño: Mi partido, Centro Democrático, se dio una pelea por el Senado y está en medio de esa pelea todavía. Eso imposibilita que se pueda activar la campaña de Cámara mía, tal y como lo quería el gobierno entrante del doctor Abelardo De La Espriella.

Lo que ha venido pasando es que, mientras nosotros estamos pendientes de lo que pasa en el Senado, en la Cámara de Representantes se nos están organizando y tengo que denunciarlo ante el país: hoy los acuerdos que dicen y dictan, que es el Partido Conservador el que se va a quedar con esta presidencia, son los conservadores petristas.

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SEMANA: ¿Cuál es la razón de eso?

D. B.: Tengo que decirlo. Hoy la presidencia de la Cámara de Representantes quedaría en manos del señor Gustavo Petro. ¿Por cuáles razones? La primera, son los conservadores petristas liderados por el señor Ape Cuello. Quieren meter una curul de paz en la primera vicepresidencia y, por ley, le corresponde la segunda vicepresidencia al Pacto Histórico. Aquí el llamado es al Gobierno nacional y a todo el mundo, a mi partido: mientras estamos concentrados en la pelea del Senado, en Cámara el petrismo está avanzando.

SEMANA: ¿Por qué el Centro Democrático no lo respaldó en su carrera por la presidencia de la Cámara de Representantes?

D. B.: Los partidos no pueden aspirar a las dos presidencias al tiempo. El partido dijo: ‘Yo tengo el derecho a aspirar a la presidencia del Senado, somos 17. Alfredo Deluque son solo nueve. Nosotros hemos sido oposición, el partido de la U no’. Entendemos que el señor Deluque es muy cercano al presidente entrante, pero el partido de él no. Cuando aspira el partido a la presidencia del Senado, no puede aspirar a la presidencia de la Cámara. El Centro Democrático aspira al Senado y congela mi candidatura a la Cámara.

SEMANA: ¿El Centro Democrático se equivocó con esa decisión?

D. B.: Yo no lo puedo decir todavía porque la puja sigue abierta. Si llegamos a perder, y perdemos ambas, yo creo que sí habría que replantear la estrategia de aquí para adelante. Ahí sí sería un error.

SEMANA: ¿Usted comparte la decisión que tomó el Centro Democrático?

D. B.: Yo la respeto y entiendo la apuesta de partido. Yo no esperaba que por una decisión personal de que yo podía aspirar a Cámara entonces todo el partido tenía que rendirse a un proyecto, pero pues vamos a ver más adelante cómo sale. En este momento, yo respeto la apuesta del partido.

SEMANA: El expresidente Uribe respalda su teoría de que Gustavo Petro se quedará con la Cámara de Representantes. Si Uribe dice eso, ¿por qué su partido obró de otra manera?

D. B.: Mientras nosotros hacíamos una apuesta hacia Senado, pues se nos acomodaron en Cámara. Ahora tenemos un gran problema en Cámara y hay que denunciarlo. Pilas que se nos va a quedar el petrismo dirigiendo en la Cámara, y eso va a ser un problema para el Gobierno entrante, porque vamos a tener una Cámara de bloqueo y no creo que en primer año alguien quiera tener una corporación tan importante, como la Cámara, bloqueada.