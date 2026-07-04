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Presidencia de la Cámara: Daniel Briceño parte como favorito

Briceño es uno de los fenómenos políticos en Colombia tras haber sido elegido con casi 262.000 votos el pasado 8 de marzo.

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Redacción Confidenciales
4 de julio de 2026 a las 12:14 a. m.
Daniel Briceño.
Daniel Briceño. Foto: Paula López

Daniel Briceño, el congresista más votado de Colombia, tendría todo a su favor para ser el nuevo presidente de la Cámara de Representantes. Sin embargo, cuando regrese a Bogotá de unas merecidas vacaciones, deberá enfrentar a algunos sectores del Partido Liberal, la Alianza Verde y Cambio Radical que buscarán atravesarse en su elección.

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El argumento que esgrimen es que Briceño siempre ha sido un duro crítico de la clase política. Igualmente, en el Centro Democrático, su propio partido, otros no descartan pasarle una cuenta de cobro porque dicen que no apoyó de forma decidida a Paloma Valencia en la pasada campaña presidencial.

Briceño, sin duda, es uno de los fenómenos políticos en Colombia tras ser elegido con casi 262.000 votos el pasado 8 de marzo. En el caso del Senado, el favorito es Alfredo Deluque, de La U.