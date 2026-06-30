Daniel Briceño lanza vainazo a Petro tras revelar que ningún funcionario italiano lo recibió en el aeropuerto

Este lunes, 29 de junio, el presidente Gustavo Petro compartió un extenso mensaje en X tras arribar a Roma, Italia.

En parte de su escrito, el jefe de Estado dijo que “ningún funcionario del Gobierno italiano” fue a recibirlo en el Aeropuerto Leonardo da Vinci.

Presidente Gustavo Petro llegó a Roma, donde adelantará una agenda diplomática de alto nivel: se reunirá con el papa León XIV

“Llego a Italia, al aeropuerto Leonardo da Vinci; también en Italia pasa lo mismo que en Colombia: gobierna quien cree en esquifos y no en descendientes de romanos. Ningún funcionario del gobierno italiano llegó a recibirme, solo el comandante de la Fuerza Aérea italiana y el de Colombia. El Gobierno italiano se plegó a la extrema derecha, pero yo soy garibaldino y no me importa el poder”.

Tras dicho mensaje en X de Petro, el representante electo del Centro Democrático, Daniel Briceño, lanzó vainazo al jefe de Estado.

“Es preocupante el estado de salud mental con el que Gustavo Petro termina su mandato”, dijo puntualmente Briceño en X.