Presidente Gustavo Petro llegó a Roma, donde adelantará una agenda diplomática de alto nivel: se reunirá con el papa León XIV

El presidente de la República, Gustavo Petro, ya se encuentra en la Roma, Italia, donde a lo largo de esta semana adelantará una agenda oficial de alto nivel, que incluye un encuentro con el papa León XIV en el Vaticano.

Gustavo Petro responde a la solicitud del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, de suspender nombramientos diplomáticos

Su llegada a la ciudad italiana se registró sobre el mediodía de este lunes, 29 de junio. El jefe de Estado descendió del avión presidencial que lo llevó hasta el viejo continente, donde adelantará su agenda orientada al fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y al impulso de los diálogos internacionales sobre temas como paz, dignidad humana, justicia social y defensa de la vida.

La Presidencia de la República informó que en el marco de su agenda, el mandatario colombiano sostendrá varios encuentros con líderes y representantes de alto nivel en espacios orientadas al diálogo político, diplomático y social.

“Con esta agenda del presidente Petro en el Vaticano, Colombia continúa consolidando su presencia en escenarios internacionales como un país que promueve el diálogo, la transformación social y la construcción de paz con justicia y dignidad”, señaló la Presidencia de la República.

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