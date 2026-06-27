Gustavo Petro responde a la solicitud del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, de suspender nombramientos diplomáticos

El presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció en la noche de este sábado a la solicitud que hizo el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, de cara al empalme entre las dos administraciones.

José Manuel Restrepo pidió frenar nombramientos provisionales en la Cancillería en medio del empalme con el Gobierno Petro

Restrepo envió una carta dirigida a la Cancillería, en la que le solicita abstenerse de hacer nuevos nombramientos provisionales mientras se posesiona la administración Abelardo De La Espriella.

En la misiva, el vicepresidente electo precisó que es necesario evitar nombramientos tanto en cargos de la carrera diplomática y consular de la planta externa, como en las embajadas y los consulados.

Además, pidió que le entreguen un informe detallado sobre los nombramientos provisionales que ya están en trámite, en qué etapa se encuentra cada uno, qué cargos son y a qué funcionarios se nombrará.

En la noche de este sábado se dio la respuesta por parte del presidente Gustavo Petro, quien se refirió al tema asegurando que su periodo de Gobierno finaliza hasta el próximo 6 de agosto a la medianoche.

“Mi gobierno termina el 6 de agosto a las doce de la noche. Cuando recibí el gobierno de Duque, José Manuel Restrepo era su ministro de Hacienda. Más o menos es como si les devolviera el gobierno, dirán, ahí les dejamos gobernar un poquito”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

el mandatario colombiano aprovechó para recordar algunos de los que considera los logros de su Gobierno en los últimos cuatro años, entre los que resaltó la reducción de la pobreza y los niveles de ocupación.

Germán Ávila será el coordinador del equipo de empalme entre el Gobierno Petro y la administración de Abelardo De La Espriella

“Les devuelvo la casa, pero no está simplemente pintada, el 6 de agosto esa casa tendrá 5 millones menos de pobres y dos millones menos de pobres extremos. Tendrá los mayores niveles de ocupación del siglo y con el mayor número de empresas privadas de la historia, hemos realizado una buena reforma agraria y disminuido el número de hectáreas de hoja de coca, en la última medición mensual crecemos económicamente a 3,4 %, elevamos la cobertura de educación superior en toda la juventud al 60 %, y desplomamos el hambre y tenemos la cuarta parte de la mortalidad infantil por desnutrición de la que recibimos, bajamos las tasas de mortalidad infantil a un dígito y también la materna y la perinatal”, destacó Petro.

Y agregó: “Les devolvemos una casa con más vida que como la recibimos. Creo que los colombianos viven hoy mejor que como estaban cuando recibimos el gobierno. José Manuel Restrepo, no lo dirá, verá como lo que recibe es mejor que lo que dejó. Ahora vuelve a gobernar, espero que la Colombia que entreguen tenga más vida y bienestar que la que yo entrego”.

Finalizó su mensaje escribiendo: “Ahí tienen su casa”.