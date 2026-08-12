Enrique Gómez rechazó la autorización del Senado para que Gustavo Petro salga del país

El senador de la República Enrique Gómez manifestó su postura en contra tras la determinación adoptada por la plenaria del Senado, la cual autorizó al expresidente Gustavo Petro a ausentarse de Colombia durante un año.

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Gómez cuestionó la aplicación de la tradición constitucional en el trámite legislativo y solicitó negar la solicitud formulada por el exmandatario.

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Durante la sesión del cuerpo legislativo, el congresista centró su argumento en las responsabilidades políticas y administrativas atribuidas a la administración saliente.

El congresista señaló que la concesión de este permiso representa una omisión frente a los requerimientos que debe atender el exjefe de Estado en el territorio nacional.

Respecto a los argumentos expuestos por las bancadas que respaldaron la solicitud del exmandatario, el senador afirmó que “apelar a la tradición o a la norma constitucional para conceder esta autorización desconoce las afectaciones al erario público y la gestión de la administración saliente durante su periodo de gobierno”.

Cuestionamientos a la gestión saliente y al impacto de la decisión

El legislador relacionó la solicitud de salida del país con la situación de emergencia que atraviesan diversas regiones tras el reciente sismo. El congresista sostuvo que los recursos destinados a la atención de los damnificados se ven limitados por las condiciones en que se entregaron las finanzas del Estado.

El Senado hoy ha concedido a Petro el permiso para huir.



Porque tengan por seguro, colombianos, que ese señor no va a regresar al país a responder por los diferentes delitos por los que actualmente está siendo investigado. Entre ellos, el saqueo de la UNGRD, recursos que hoy… pic.twitter.com/4x9q1LVybd — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) August 12, 2026

Frente a la posibilidad de que el exjefe de Estado permanezca fuera del territorio nacional por doce meses continuos, Gómez agregó que “otorgar un permiso anticipado por un año le permite al expresidente Petro no rendir cuentas periódicas ante el Senado y facilitaría su permanencia indefinida fuera del país para no responder ante la justicia”.

En su intervención, la representación del partido opositor enfatizó la necesidad de que la corporación parlamentaria mantenga la exigencia de control sobre los mandatarios salientes. La bancada reiteró su voto negativo al permiso de desplazamiento por considerar que se interrumpe la fiscalización del ejercicio público.

Pese a los cuestionamientos expuestos durante la jornada de debate, la plenaria de la cámara alta ratificó la autorización requerida por el exmandatario. El Legislativo fijó el marco normativo que condiciona los desplazamientos del expresidente a la notificación previa de cada destino y fecha de viaje.