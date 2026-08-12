Jota Pe Hernández se pronunció por el permiso concedido a Gustavo Petro para salir de Colombia: “¿Cuándo se va a fugar?”

Tras confirmarse la decisión del Senado de la República de autorizar la salida del país del expresidente Gustavo Petro por el periodo de un año, se registraron posturas en contra dentro del recinto parlamentario.

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El congresista Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, manifestó su desacuerdo frente a la determinación adoptada por la plenaria. La votación del Senado finalizó con un resultado de 73 votos a favor y 11 en contra para otorgar la autorización.

La controversia se produjo inmediatamente después de que la corporación aprobara el permiso solicitado con una votación mayoritaria. El parlamentario cuestionó la condición impuesta al exjefe de Estado, la cual exige únicamente notificar las fechas y los destinos de sus desplazamientos fuera del territorio nacional.

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El debate se enmarca en las disposiciones constitucionales que regulan la movilidad internacional de las exautoridades del Ejecutivo durante los doce meses posteriores a la terminación de su mandato. La medida aprobada por el legislativo busca mantener el seguimiento institucional sobre la agenda del exmandatario en el exterior.

Argumentos del congresista en la sesión del Senado

Durante su intervención en la jornada parlamentaria, el legislador expuso sus motivos para rechazar la propuesta enviada por el expresidente. El congresista solicitó mantener el registro individual de cada sufragio para dejar constancia de la oposición a la autorización formal de salida.

El senador Jota Pe Hernández rechazó con vehemencia que el Congreso autorizara la salida del país de Gustavo Petro por un año. Cuestionó la condición de solo avisar fechas y destinos, votó en contra y advirtió sobre un riesgo de impunidad. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/TcpDo3WeYR — Revista Semana (@RevistaSemana) August 13, 2026

Sobre las implicaciones del permiso aprobado por la plenaria, el congresista expresó su “sorpresa ante la decisión adoptada, la cual no comparto, puesto que existe una diferencia entre autorizar la salida y simplemente recibir un informe”.

Seguidamente, Jota Pe dio su opinión respecto a la decisión final del Senado, señalando que “no sirve de nada que se le autorice la salida a Gustavo Petro y sencillamente dé aviso de cuándo se va a fugar”.

El parlamentario sostuvo ante los asistentes que el permiso concedido dificulta los requerimientos que se puedan presentar ante las instancias judiciales. En su pronunciamiento, el senador comparó la situación con la de otros exfuncionarios e integrantes del entorno político que se encuentran fuera de la jurisdicción nacional.

La plenaria del Senado dejó en firme el resultado que habilita los viajes internacionales del exmandatario bajo el compromiso de un reporte previo. Las actas oficiales de la sesión parlamentaria consignaron las intervenciones y las votaciones de los legisladores que rechazaron el trámite constitucional.