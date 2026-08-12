Expresidente Petro envió mensaje tras recibir autorización para salir del país por un año: “No estoy preso”

Tras la resolución del Senado de la República que autoriza su salida del país, el expresidente colombiano Gustavo Petro emitió un pronunciamiento a través de su cuenta en X.

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El exmandatario ratificó su autonomía de desplazamiento y señaló que el permiso parlamentario responde al procedimiento dispuesto en la normatividad constitucional vigente.

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A través de su perfil en la red social, el expresidente afirmó que “un ser humano es libre y debe ir a donde lo inviten y quiera aceptar la invitación. No estoy preso ni he cometido ningún delito; el que haya gente que no me quiera no es motivo para impedir que decida viajar o no”.

El mensaje fue publicado luego de la decisión final del Senado, adoptada la noche de este miércoles 12 de agosto.

Votación y condición impuesta por la plenaria

Un ser humano es libre y debe ir a dónde lo inviten y quiera aceptar la invitación. No estoy preso ni he cométido ningún delito, el que haya gente que no me quiera no es motivo para impedir que decida viajar o no. https://t.co/Gecbk1R5Df — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 13, 2026

El resultado del proceso de votación en el Senado de la República concluyó con 73 votos a favor y 11 en contra.

La resolución aprobada por los legisladores quedó sujeta a la obligación del exmandatario de notificar previamente el destino y la fecha de cada uno de sus traslados internacionales.

La determinación del Legislativo cierra el trámite previsto para los ciudadanos que hayan ejercido la Presidencia de la República durante el primer año después de dejar el cargo. El mecanismo busca garantizar el seguimiento institucional a la agenda del exjefe de Estado en el exterior.

Contenido de la solicitud enviada al Congreso

En la solicitud dirigida a la plenaria del Senado, la representación del exmandatario argumentó los sustentos legales de la petición. La comunicación fundamentó el trámite en el numeral 3 del artículo 173 de la Constitución Política y en el artículo 323 de la Ley 5.ª de 1992, correspondiente al reglamento del Congreso.

El Senado autorizó al expresidente Gustavo Petro a salir de Colombia por un año tras su periodo de gobierno. La decisión (73 sí / 11 no) fija la condición de informar la fecha y el destino específico de cada viaje al exterior. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/Ibj9KVgxjg — Revista Semana (@RevistaSemana) August 13, 2026

Respecto a los fines de la autorización parlamentaria durante el periodo posterior a su mandato, la carta del exmandatario precisó que “en cumplimiento del artículo 196 de la Constitución Nacional, solicito el permiso durante el plazo de un año para atender compromisos de carácter personal, social, político y académico en el exterior”.

La solicitud formal fue incluida en el orden del día y sometida a discusión de los congresistas. Dos días después del radicado, la plenaria de la corporación aprobó la medida, definiendo las reglas de fiscalización que regirán para los desplazamientos solicitados.