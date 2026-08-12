“Vamos a estar trabajando de la mano con el Gobierno para que Colombia salga adelante”: Bruce Mac Master, presidente de la Andi

En medio del 11.º Congreso Empresarial Colombiano (CEC) y la 82.ª Asamblea General de la Andi en Cartagena de Indias, el presidente de ese gremio, Bruce Mac Master, se refirió a la tragedia que se vive en el país tras el terremoto de magnitud 7.4 y las ayudas que brindarán los empresarios a esta situación.

ANDI donará el 50 % de los recursos recaudados en su congreso para la tragedia por el terremoto

Según anunció, en los tres días del encuentro, se buscarán maneras de ayudar a los damnificados por esta tragedia y, por eso, se anunciaron varias medidas. Una de ellas es que se donará la mitad de los ingresos de las inscripciones al evento.

“La Andi ha decidido convertir este congreso en un encuentro de solidaridad con las regiones que están viviendo malos momentos”, aseguró Mac Master.

Asimismo, dijo que durante estos tres días siguientes se mirará hacia el futuro del país. “Cuando Colombia se enfrenta a la adversidad, el sector empresarial está presente”, dijo.

Mac Master propuso establecer mecanismos de estabilización y proyección, con objetividad y desapasionamiento, pensando en cómo se puede beneficiar al país hacia el futuro. Pidió mirar hacia adelante y no hacia atrás.

“Quiero decirle al Gobierno que está en una situación delicada que le demos todo el apoyo”, afirmó Mac Master sobre la tragedia. También reconoció que la ciudadanía espera que el Estado pueda ayudarla en medio del panorama que enfrenta el país.

El presidente de la Andi dijo que el Gobierno no es el único que tiene la posibilidad de contribuir a solucionar esa crisis y reconoció que “la responsabilidad es de todos”.

“Nosotros vamos a estar trabajando de la mano con el Gobierno para que Colombia salga adelante. El objetivo de este encuentro es que tengamos la oportunidad de expresarle que queremos trabajar por el país”, señaló Mac Master.

Bruce Mac Master, presidente de la ANDI. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El presidente del gremio señaló que el país no puede recargar toda la responsabilidad en el Gobierno y que, a su vez, se necesita coordinación con los empresarios. “Queremos hablar de geopolítica”, dijo.

Mac Master considera que Colombia no está sola y que se deben leer las señales que se están enviando en materia geopolítica, así como las relacionadas con las relaciones empresariales con otros países.

“Mi objetivo es que seamos cada vez más conscientes de que nuestro papel será efectivo si logramos leer todas estas señales”, afirmó el presidente de la Andi.

En ese sentido, dijo que durante el congreso se hablará de temas relacionados con la geopolítica y las alianzas que pueden establecer las empresas fuera del país, con el propósito de contribuir a superar la crisis generada por la tragedia del terremoto y sacar al país adelante de la mano del Gobierno.