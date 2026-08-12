ANDI donará el 50 % de los recursos recaudados en su congreso para la tragedia por el terremoto

En medio del congreso de la ANDI que se desarrollará en Cartagena este miércoles 12 de agosto, jueves 13 y viernes 14, la agremiación que reúne a los empresarios del país decidió donar el 50 % de los recursos recaudados para el evento para que sea atendida la tragedia que afectó especialmente al suroccidente del país tras el terremoto registrado el pasado lunes 10 de agosto de 7.4 que generó estragos en el país.

Congreso de la Andi, con foco en la solidaridad, convoca a empresarios a jornada de donación en apoyo a víctimas del terremoto

“La ANDI donará el 50 % del valor de las inscripciones del Congreso, que se lleva a cabo en Cartagena, para esta causa”, aclararon desde la agremiación.

Asimismo, dijeron que tienen previsto que, por cada peso donado por el sector empresarial, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) realice un aporte en dólares para contribuir a la atención de las comunidades más afectadas.

Desde la ANDI resaltaron su intención de ayudar en medio de la tragedia y, por eso, además de ese anuncio, se sabe que los empresarios del país concertarán durante los próximos días más ayudas para los colombianos más afectados.

“El Congreso Empresarial Colombiano convocará y movilizará a todas las fuerzas empresariales, ciudadanas y de otras organizaciones en torno a un propósito primordial: ayudar a las personas y familias afectadas y contribuir a la recuperación y reconstrucción de las zonas más damnificadas del territorio nacional”, aseguraron.

De otra parte, desde la ANDI aseguraron que durante los tres días que se desarrollará el encuentro empresarial se buscará concretar donaciones y movilizar recursos para atender la emergencia en el país y tener en cuenta la reconstrucción y recuperación que se debe hacer de algunas zonas.

Bruce Mac Master, presidente de la ANDI. Foto: ANDI

Las empresas afiliadas a la ANDI han dicho que ponen a disposición sus capacidades para articularse con el Banco de Alimentos y la Fundación ANDI y se habilitarán distintas rutas para canalizar las donaciones, tanto en dinero como en especie, en las que se tendrán en cuenta medicamentos, insumos y dispositivos médicos.

Desde la ANDI han dicho que están comprometidos con la reconstrucción del país, por lo que esperan hacer más anuncios en ese sentido.

El país ha recibido múltiples ayudas tras la emergencia registrada el pasado lunes.

Desde el sector empresarial se han hecho varios anuncios. El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, invitó a los colombianos a unir esfuerzos para salir de la tragedia y anunció que se convocará a los empresarios para que se puedan movilizar recursos y soluciones concretas.

“Colombia ha demostrado que la unión es su mayor fortaleza; hoy es el momento de poner nuestras capacidades al servicio de quienes más lo necesitan”, aseguró.