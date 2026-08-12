Política

“Gracias a Dios es Abelardo y no Petro”: Vicky Dávila se refiere a la atención del Gobierno en la emergencia por el terremoto

“No quiero imaginar qué pasaría si estuviéramos en manos del anterior presidente. A ustedes no les gusta que lo nombre, bueno, está bien, no lo nombro, pero es que era tan inepto”, dijo la periodista.

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Redacción Semana
12 de agosto de 2026 a las 10:32 a. m.
Abelardo De La Espriella, Vicky Dávila y Gustavo Petro.
Abelardo De La Espriella, Vicky Dávila y Gustavo Petro. Foto: SEMANA

Vicky Dávila publicó un video en el que habla de la gestión del Gobierno tras el devastador terremoto que sacudió a Colombia este lunes.

“Han pasado 36 horas después del terremoto que sacudió a Colombia y la verdad le he dado gracias a Dios de que ya estuviéramos en manos del nuevo Gobierno, no del gobierno inservible, el anterior gobierno”, aseguró.

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La periodista narró cómo en “36 horas Abelardo De La Espriella ya estuvo en Quibdó, en Cali, Pereira, Dosquebradas, Manizales, ya ha impartido toda clase de órdenes, ha dado instrucciones, vienen los subsidios de arriendo, los subsidios para los servicios públicos, ha estado con la gente, su esposa Ana Lucía ha tenido un gran liderazgo para acopiar las ayudas”.

Y agregó: “Los ministros, hemos visto a Rodrigo Lara, al vicepresidente, en fin, los hemos visto en acción en las diferentes regiones, en las zonas más críticas. No quiero imaginar qué pasaría si estuviéramos en manos del anterior presidente. A ustedes no les gusta que lo nombre, bueno, está bien, no lo nombro, pero es que era tan inepto”.

Dávila asegura que no recuerda haber visto a “ese presidente conmovido con las tragedias que ocurrían en Colombia, ni con los ataques terroristas, ni con el asesinato de militares y policías. ¿Cuántas veces niños, víctimas de terrorismo en nuestro país, por ejemplo, y nunca ni los mencionaba?”.

Y recuerda cómo, “en cambio, se la ha pasado mencionando a los niños en Gaza, que es muy triste, eso no está en discusión, pero le dolía más los niños de fuera que los niños de acá. Todo eso fue incomprensible, como cuando ocurrió el ataque terrorista en Israel, donde cayeron colombianos, nunca lo mencionó, nunca le importaron. Así que hoy tenemos un Gobierno que está mostrando sensibilidad”.

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Al final, la periodista asegura: “Que Dios guíe y acompañe a este Gobierno. Que Dios nos cuide, que nos podamos levantar también de esta tragedia. En las diferentes ciudades, los alcaldes ya no se sienten huérfanos. Siempre los querían arrodillados, los querían maltratados, los querían chantajeados. Ahora no. Ahora unidos, millones de colombianos para salir adelante de semejante tragedia y destrucción”.