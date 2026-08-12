¿Quién es la nueva viceministra de Justicia que acompañará a Iván Cancino en el arranque del Gobierno de De La Espriella?

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella sigue trabajando para completar los equipos que se encargarán de sacar adelante sus propuestas de país. Por eso, el ministro de Justicia, Iván Cancino, posesionó en las últimas horas a una experta administradora financiera que lo acompañará en esa cartera.

Se trata de Ana Margarita Araujo Ariza, quien aterriza en el nuevo Gobierno por medio del viceministerio de Promoción de la Justicia; su llegada se enfocará en liderar acciones que fortalezcan la articulación institucional, transformen las herramientas digitales y faciliten el acceso a la justicia en todo el territorio nacional.

Araujo tiene más de 20 años de trayectoria en el sector privado y público, como su paso por la jefatura de la Oficina Asesora de Planeación en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Esa experiencia la ha consolidado con un perfil gerencial, experta en políticas públicas y transformación digital.

Con su llegada se confirma la salida de Yefferson Dueñas, quien llegó al viceministerio de Promoción de la Justicia justo después de que fue el abogado del excanciller Álvaro Leyva, en el proceso que lo dejó 10 años suspendido e inhabilitado por la implementación del nuevo modelo de pasaportes del Gobierno Petro.