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Alejandro Eder, alcalde de Cali, le envió mensaje a Nayib Bukele

El mandatario se pronunció sobre el apoyo que ha recibido la ciudad por parte de El Salvador.

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Redacción Semana
12 de agosto de 2026 a las 10:01 a. m.
Alejandro Eder y Nayib Bukele.
Alejandro Eder y Nayib Bukele. Foto: Semana/Getty.

Alejandro Eder, alcalde de Cali, le agradeció al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por las ayudas humanitarias que envió a esa ciudad, devastada por el fuerte terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el lunes pasado.

“Presidente de El Salvador, quiero agradecerle toda su generosidad y la del pueblo salvadoreño por apoyar a Cali en este momento tan difícil”, comentó el mandatario.

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Él confirmó que en la madrugada de este miércoles recibió las primeras 50 toneladas de ayudas humanitarias provenientes de El Salvador. Además, estima que las próximas 50 aterricen en la tarde.

“De corazón, muchas gracias a usted y a nuestro país hermano, El Salvador, por acompañar y apoyar a Cali en este momento tan difícil para nuestros ciudadanos”, agregó el alcalde Eder.