“Estamos vivos, pero nuestros abuelos no tienen familia. No tenemos agua, no tenemos comida”, el clamor de un ancianato en Pereira

El Centro de Bienestar de Ancianos, conocido como Asilo San José, en Pereira, envió un clamor de ayuda en redes sociales. “Estamos vivos, pero nuestros abuelos no tienen familia. No tenemos agua, no tenemos comida. Por favor, no nos abandonen”, dice la hermana Carolina, una de las religiosas del hogar, en un video que se conoció en redes sociales.

“Estamos vivos, pero nuestros abuelos no tienen familia. No tenemos agua, no tenemos comida. Por favor, no nos abandonen”, es el clamor de ayuda del Centro de Bienestar de Ancianos, conocido como Asilo San José, en Pereira. pic.twitter.com/IVyBod8vZv — Revista Semana (@RevistaSemana) August 12, 2026

“Todas las vidas cuentan. Los abuelitos cuentan”, dice la mujer.

En otro post, la religiosa narra que, tras la publicación del mensaje, ya les han llegado las primeras ayudas.

“Su apoyo ha sido fundamental para el CBA San José y para nuestros adultos mayores. Cada ayuda recibida nos permite avanzar, pero todavía falta mucho por hacer. Por eso, hoy queremos agradecerles y, al mismo tiempo, invitarlos a seguir sumando. Cada aporte, por pequeño que parezca, sigue siendo necesario y hace una diferencia real”, dice.