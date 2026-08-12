Sebastián Villa está haciendo méritos en Boca Juniors para ganarse de nuevo la confianza de dicha hinchada.

Su incorporación reciente después de varios años, la polémica y todo lo relacionado con su vida personal fue mal vista por algún sector de la hinchada. Este se comprometió a hablar poco fuera del campo y demostrar adentro que buscaba hacer bien las cosas.

En el reciente partido de octavos de final de Copa Sudamericana no fue titular, pero para el segundo tiempo su DT lo mandó al campo para ser revulsivo. Su trabajo en el tiempo que estuvo fue impecable.

🇨🇴 DOBLETE de asistencias de Sebastián Villa. El colombiano la dejó puesta para el 2-1 de #BocaJuniors ante #Recoleta, al 51’, por Sudamericana pic.twitter.com/DNQxOw3F1s — Pipe Sierra (@PSierraR) August 12, 2026

Al 49′ y 51′ le ayudó a los suyos con un doblete de asistencias que sirvieron para los goles de Santiago Ascacibar y Milton Delgado, con los que el elenco xeneize se puso a ganar 2-1 luego de irse perdiendo en la primera parte.

Además de ese aporte, Villa también completó el 86% de sus pases, realizó el 33% de los centro de manera correcta y regateó con una efectividad del 100%. En cuanto a toques de balón lo hizo 37 veces y fue calificado como el mejor del partido con 8.6 de puntuación.

En el estadio en el que se llevó a cabo el partido de ida de octavos de final salió ovacionado por grandes y chicos.

👏🇨🇴 SEBASTIAN #VILLA LE DIO SU CAMISETA A UN NENE QUE TENIA UN CARTEL QUE DECIA: "VILLA: GRACIAS POR VOLVER. ¿ME REGALÁS TU CAMISETA?"#BocaJuniors 🟦🟨🟦 pic.twitter.com/0XOE2ubHdt — Universo Boca Juniors (@UniversoBoca12) August 12, 2026

Cuando ya se iba hacia los camerinos se acercó a uno de los costados donde un niño lo esperaba con un cartel que decía “Villa, gracias por volver. ¿Me regalas tu camiseta?.

La figura del encuentro no tuvo inconveniente alguno en desprenderse de su prenda para dársela al menor que se fue feliz con el regalo entregado por uno de los mejores jugadores del plantel boquense.

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Remontada con aporte colombiano

Boca Juniors consiguió un buen triunfo en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana al ganarle 3-1 de local al paraguayo Deportivo Recoleta, que terminó con nueve jugadores la noche del martes en Buenos Aires.

En el estadio Tomás A. Ducó, del club Huracán, donde fue local, Boca remontó tras un arranque adverso. La revancha se jugará el martes próximo en el Defensores del Chaco, en Asunción.

Leandro Paredes junto a Sebastián Villa y demás jugadores de Boca Juniors celebrando gol en Sudamericana Foto: NurPhoto via AFP

Recoleta se puso en ventaja con gol de Pedro Rios (5′), pero en la segunda parte el Xeneize lo dio vuelta con tantos de Santiago Ascacibar (49′), Milton Delgado (51′) y Leonel Flores (62′).

El debutante equipo guaraní había sido la sensación de la fase de grupos de la Sudamericana, donde lideró su zona al dejar por el camino a equipos de renombre como el Santos de Neymar y San Lorenzo de Almagro.

Pero este martes se desdibujó en el segundo tiempo con las expulsiones de Wilfrido Báez (45+2′), por un codazo a Leonel Flores, y Dairon Mosquera (68′), por doble amonestación.

La revancha se jugará el martes venidero en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.

El ganador de esta serie se cruzará en los cuartos de final con el vencedor de la llave entre São Paulo y Bolívar de La Paz.

*Con información de la AFP.