Lionel Messi rompió el silencio tras la muerte de su padre, Jorge Messi, que falleció el pasado sábado. Después de varios días de estar de luto, el astro rosarino tomó fuerzas para publicar una sentida carta en su cuenta oficial de Instagram.

Primeras imágenes de Messi tras la muerte de su papá: así se le vio llegando a Argentina

Jorge Messi, el padre detrás de la leyenda: así fue la relación que marcó la vida de Lionel Messi

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, escribió el capitán de Argentina.

Jorge Messi fue parte fundamental para el crecimiento de Lionel como futbolista. Durante años actuó como su representante y lo llevó a probarse en el FC Barcelona cuando todavía era un niño.

Desafortunadamente, no pudo acompañarlo en directo durante la Copa del Mundo de 2026. “Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final, así podías viajar”, agregó.

Messi confirmó que lo dio todo para salir campeón y darle una alegría más a su familia, especialmente a su padre, ante los quebrantos de salud que estaba afrotando detrás de las cámaras.

“Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”, confesó Lionel.

Messi, en el césped del estadio Nueva York Nueva Jersey, tras perder la final del Mundial 2026 con España. Foto: FIFA via Getty Images

Messi pone en duda su futuro

Leo Messi asegura que será muy difícil seguir jugando sin su padre como motivación. “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?“, preguntó.

Lamine Yamal se conmovió por el terremoto en Colombia: reaccionó y envió solidario mensaje

“Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías”, agregó el ‘10′.

Messi cerró su comunicado agradeciendo por todo lo que su padre le enseñó en vida. “Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo”, finalizó.