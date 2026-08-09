Decisión en la selección Argentina por la muerte del papá de Messi: Leandro Paredes la comunicó

Leandro Paredes habló con la prensa luego del empate de Boca Juniors contra Vélez (1-1) el pasado 8 de agosto. Uno de los temas que tocó fue la muerte de Jorge Messi, padre de la estrella de la selección Argentina, Lionel Messi.

Murió Jorge Messi, padre de Lionel Messi: desde Argentina dan detalles

La unión en el combinado albiceleste vuelve a ser noticia. De hecho, Paredes comunicó una decisión que estaban tomando, conjuntamente, con el fin de acompañar a Lionel Messi en el difícil momento que atraviesa.

Cuando Leandro habló con la prensa, Messi se encontraba viajando de Estados Unidos a Argentina. Después de las declaraciones del volante, el 10 de la scaloneta arribó a Rosario en compañía de su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos.

Primeras imágenes de Messi tras la muerte de su papá: así se le vio llegando a Argentina

Leandro Paredes: “Hablaré con mis compañeros para ver si vamos ahora”

Es oficial que varios de los jugadores de la selección Argentina se desplazarán hasta Rosario para acompañar a la familia Messi tras la muerte de Jorge. Paredes dio detalles de cómo se dará todo.

“No pude hablar con él. Sé que está viajando, esperando a que llegue para poder acompañarlo en este momento, que seguramente le haga bien que estemos ahí”, dijo Leandro a la prensa.

Y añadió: “Ahora hablaré con algunos de mis compañeros para ver si vamos ahora o si vamos mañana después del mediodía”.

Paredes acaba de decir que va a ir con algunos compañeros de la Selección a Rosario para acompañar a Messi en este duro momento ❤️‍🩹pic.twitter.com/anJQLqyHzd — Scalonados (@Scalonados) August 9, 2026

Video: la llegada de Lionel Messi a Rosario tras la muerte de su padre

En la noche argentina del 8 de agosto, un día después de la muerte de su padre en un sanatorio de Rosario, las cámaras de varios medios captaron la llegada de Lionel Messi a Argentina.

La única imagen clara que se tiene del momento, es cuando Messi baja del avión junto a su esposa y sus hijos. Después, muy tenuemente se observa a los protagonistas entrar en vehículos que los sacan de la pista en el aeropuerto.

Lionel Messi arribó este sábado por la noche a Rosario, Argentina, para acompañar a su familia tras la muerte de su padre, Jorge Messi, quien falleció a los 68 años en un sanatorio de la ciudad.



El capitán de la Selección Argentina y del Inter de Miami llegó a su país de origen… pic.twitter.com/KxdwU28a7d — N+ UNIVISION (@nmasunivision) August 9, 2026

Jorge Messi fue fundamental en la vida de Lionel. Más allá de su figura paterna, siempre apareció como el representante oficial y administrador general en la carrera del 10. Eso, por supuesto, ya deja una gran incógnita de cara al futuro del astro argentino de 39 años.

Sin la lucha incansable de Jorge, el tratamiento hormonal para que Leo creciera habría sido imposible. Eso, además de haber sido el acompañante principal cuando un joven Lionel dejaba Rosario para mudarse a Barcelona e intentar surgir en La Masía.

Jorge Messi (atrás), fue el padre y representante de Lionel Messi. Foto: NurPhoto via Getty Images

El Mundial 2026 que jugó Lionel Messi fue para su padre, Jorge. Quedó claro semanas después de la final ante España, y con la muerte confirmada de un hombre que aportó para que el planeta se deleitara con una leyenda del deporte balompié.