Primeras imágenes de Messi tras la muerte de su papá: así se le vio llegando a Argentina

El astro del fútbol Lionel Messi llegó este sábado a Argentina para despedir a su fallecido padre, Jorge Messi, que murió en la madrugada y dejó al ídolo sin su principal pilar emocional, que lo acompañó toda su carrera.

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En un avión privado desde Estados Unidos, el futbolista llegó a su Rosario natal junto a su pareja, Antonella Rocuzzo, y sus hijos, la mayoría vestidos de negro, constató la AFP en el lugar.

Tras aterrizar, según autoridades aeroportuarias, Messi subió a una camioneta acompañada por patrulleros policiales.

Jorge Messi será enterrado en un cementerio en Pérez, localidad lindera a su Rosario natal, al norte de Buenos Aires.

Fuera del sitio había patrulleros policiales y algunos hinchas que se congregaron para mostrar apoyo al número 10.

“Viste que no es fácil despedir a un padre. ¿Viste? Y más. ¿Sabes el sacrificio que hizo él por él? ¿Viste? Porque él se fue de acá, de Rosario, de chiquito y luchó y luchó. Llegó a conseguir lo que fue”, dijo a la AFP Roberto Celudero.

El papá de la Pulga falleció el sábado, informó en un comunicado el Sanatorio Centro, que aclaró que “por respeto a la privacidad de la familia no se brindarán más detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento”.

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Jorge Messi fue una figura fundamental durante toda la carrera de su hijo.

Fue su primer entrenador en los potreros, como se conocen los terrenos baldíos convertidos en canchas precarias, y su único compañero en los duros comienzos en Barcelona, antes de convertirse en su representante y negociar contratos astronómicos.

Era también la persona con la que Leo solía analizar su rendimiento después de cada partido.

“Mi viejo me ayudó muchísimo. Es muy crítico conmigo. Eso hizo que siempre yo quiera superarme”, dijo el ídolo argentino en una entrevista en 2022 con DirecTV Sports.

Ahora, Messi tendrá que prepararse para uno de los partidos más difíciles de su vida: despedir a su progenitor.