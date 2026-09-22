Se filtró la camiseta que usará Lionel Messi en su último partido con Argentina: cambió el diseño

Lionel Messi cuenta los días para disputar su último partido oficial con la selección de Argentina. El astro rosarino anunció su retiro el pasado 31 de agosto y luego entró en la convocatoria para la fecha Fifa de septiembre-octubre.

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Los rivales de este parón internacional serán Bolivia (30 de septiembre en Córdoba), Burkina Faso (3 de octubre en Buenos Aires) y Benín (6 de octubre en Buenos Aires).

Messi se despedirá oficialmente en el duelo contra Benín. Para ese partido, el seleccionador Lionel Scaloni convocó a otro campeón mundial en Catar-2022, el defensor Nicolás Otamendi, quien juega en River y también se retiró de la selección.

En el Estadio Monumental se espera un homenaje a la altura de lo que significó Leo Messi para la historia de Argentina, luego de ganar dos Copas América, un Mundial y una Finalissima.

Lionel Messi en la final del Mundial 2026. Foto: FIFA via Getty Images

Camiseta con números dorados y su marca

A medida que se acerca el último partido, las marcas asociadas a la selección argentina han empezado a revelar detalles para la despedida del capitán. Adidas dirá presente con un diseño especial para la camiseta que usará Lionel Messi contra Benín.

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“Esta equipación única rompe con el formato tradicional de rayas y apuesta por una base azul celeste realzada por una única y ancha franja central blanca”, reveló Footy Headlines. “Como detalle personal poco habitual, el logotipo con la ‘M’ característica de Messi —en dorado metálico— sustituye al tradicional emblema de rendimiento de Adidas en el lado derecho del pecho, equilibrándose con el escudo de Argentina de tres estrellas y detalles dorados situado a la izquierda”, detalló.

En el dorsal, Lionel Messi utilizará su nombre y su número en dorado. “Un último partido… Una camiseta para toda la vida”, escribió el propio futbolista en la campaña de expectativa.

Así fue la carta de Lionel Messi

Messi, el futbolista con más títulos en la historia, anunció su retiro en una emotiva carta de puño y letra fotografiada y publicada en Instagram.

“Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, escribió.

El ídolo cerró así dos décadas con la camiseta albiceleste apenas unas semanas después del fallecimiento de su padre y representante, Jorge Messi, a quien consideraba su bastón.

Además del título logrado en Catar y de una brillante actuación en el Mundial 2026 con ocho goles, Lionel condujo a su selección a ganar las Copas América de 2021 y 2024, así como la Finalissima de 2022.

A pesar de que está en el epílogo de su carrera, fue nominado al Balón de Oro, una distinción que ha ganado en ocho ocasiones, más que nadie.