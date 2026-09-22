Choque de comunicados entre Duván Vergara y América de Cali: el futbolista pidió respeto

Duván Vergara y América de Cali hicieron declaraciones públicas sobre una deuda pendiente por la transferencia del jugador a Racing Club en junio de 2025.

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A través de un comunicado oficial, Vergara expresó su molestia con la dirigencia del cuadro escarlata. “La decisión de archivar temporalmente las fotografías relacionadas con América no tuvo que ver con cambiar de equipo ni con faltarle el respeto a la institución o a su hinchada. Fue mi manera de manifestar un inconformismo que durante más de un año decidí manejar en privado”, apuntó.

“Tanto en mi primera salida como en la más reciente, cuando llegué a Racing, mi prioridad fue que América también recibiera un beneficio económico por mi transferencia. Lo hice porque siempre he querido que mi paso por el club le deje algo más que momentos y recuerdos. Por eso, después de más de un año, duele que todavía exista un compromiso económico pendiente conmigo que no ha sido cumplido”, agregó.

Duván Vergara aseguró que su cariño por la hinchada y los momentos vividos en América sigue intacto, pero se cansó de esperar por el cumplimiento de los compromisos económicos que firmaron en el momento de su salida.

“Nunca quise que una decisión personal en mis redes sociales fuera interpretada como una falta de amor hacia América. Mucho menos imaginé que terminaría cuestionándose todo lo que hemos construido juntos. Mi cariño y respeto por América y por su hinchada sigue intacto. Lo que cambió fue mi manera de expresar una inconformidad que llevaba demasiado tiempo guardando”, sentenció.

La respuesta del América de Cali

Un par de horas después del comunicado oficial emitido por Duván Vergara, desde América de Cali respondieron y dieron su versión sobre la deuda que reclama el futbolista de 30 años.

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“Reconocemos que existe un compromiso económico pendiente con el jugador, derivado de su transferencia a Racing Club, y en ningún momento hemos pretendido desconocerlo”, apuntó el conjunto vallecaucano en su cuenta oficial.

América asegura que “el plazo acordado para atender este compromiso fue extendido hasta el 15 de agosto de 2026. Sin embargo, cinco días antes, el terremoto que afectó a Cali ocasionó daños en nuestra infraestructura y alteró significativamente la operación del club, con consecuencias directas sobre sus ingresos, incluidos los provenientes de la asistencia a los partidos”.

El club escarlata aclara que no recibió “recursos derivados” de la transferencia de Vergara a Racing, pues en ese mismo negocio estuvo metido el contrato de Juan Fernando Quintero.

“Vale la pena recordar, también, que Duván Vergara no es un jugador cualquiera para América de Cali. Es un futbolista al que nuestra institución le abrió las puertas, acompañó durante años y con quien compartimos momentos importantes de nuestra historia reciente”, sentenció el comunicado.