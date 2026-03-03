Duván Vergara pisa fuerte y advierte a Lorenzo con espectacular doblete para ser héroe de Racing: sueña con el Mundial

Después de dos fechas sin éxitos en Argentina, Racing Club encontró en el atacante colombiano Duván Vergara el camino de regreso a la victoria. Un doblete del jugador colombiano impulsó el 3-0 final en condición de visitante ante Atlético Tucumán, en el estadio Monumental José Fierro.

En el norte de Argentina, Racing y Tucumán conformaron un duelo intenso, digno para cerrar la octava fecha de la Liga Argentina. El equipo de Avellaneda siempre fue incisivo en el ataque y mostró algo más peligroso que el local. Duván Vergara fue titular, le mostraron tarjeta amarilla y fue sustituido al minuto 84.

Racing encontró la ventaja antes del cierre del primer tiempo con una buena asistencia del chileno Damián Pizarro para la definición de Duván Vergara al minuto 34 desde un ángulo cerrado. Un golazo a tres dedos que ya encaminaba a la Academia a la victoria.

¡QUÉ PASE METISTE, DAMIÁN! ⚽️🔥🇨🇱



Pizarro asistió de gran manera a Duván Vergara en su primer partido con la camiseta de Racing, para que la Academia anote el 1-0 contra Atlético Tucumán.



▶️ Mira nuestros partidos del 🇦🇷 #TorneoApertura en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/u2wkQRUTSU — ESPN Chile (@ESPNChile) March 4, 2026

Ya finalizando el partido, Duván Vergara no dejó dudas de que era la figura del partido y aumentó a los 80′ el marcador tras vestirse de nueve de área al empujar a la red un centro raso de Bruno Zuculini. En la reposición el visitante aumentó aún más las distancias con gol de Santiago Solari.

Duván Vergara avisa a la Selección Colombia

El doblete le alcanzó a Racing para la victoria y además le permite a Duván Vergara tener más confianza para ser titular, pues habitualmente es suplente de la Academia. En plena recta final de la competencia, es clave que el atacante cordobés tenga más continuidad y haga ruido para avisar en la Selección Colombia.

“Este equipo viene en alza, en lo personal venía con poca continuidad, pero tuve paciencia para esperar mi momento, fui positivo y acá está la recompensa. A mis compañeros les dije que iba a hacer dos goles hoy, tuve mucha fe”, destacó Duván Vergara en medios tras su doblete.

De este modo, la Academia llegó a cinco partidos sin perder y festejó su tercera victoria del torneo luego de un muy mal comienzo, e ingresó en la zona de clasificación a los playoffs.

Cabe recordar que Duván Vergara no la tiene fácil en la Selección Colombia, pues compite en la misma posición de Luis Díaz y tras él, aparecen nombres que ya han sido convocados y que Lorenzo conoce. Jhon Arias, Johan Carbonero, Yáser Asprilla, Carlos Gómez o Cucho Hernández son algunos ejemplos.