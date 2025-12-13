Estudiantes campeón de Argentina a pesar del fallo de Cetré: vencieron a Racing por penales

Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo de Clausura tras una final dramática frente a Racing Club, definida en la tanda de penales luego de un empate 1-1 que se extendió hasta el tiempo suplementario en el Estadio Único Madre de Ciudades.

En una noche cargada de tensión, desgaste físico y emociones cambiantes, el “Pincha” fue más efectivo desde los doce pasos y levantó el trofeo en Santiago del Estero.

Un inicio intenso y con presión alta en Santiago del Estero

Racing Club y Estudiantes de La Plata salieron al Estadio Único Madre de Ciudades con la premisa de no regalar terreno en la final del Torneo de Clausura.

El árbitro Nicolás Ramírez apenas dio el inicio, el encuentro tuvo presión con transiciones rápidas, aunque ambos equipos cuidaron sus líneas para no quedar mal parados.

La “Academia” intentó imponer condiciones con circulación por las bandas, mientras que el “Pincha” respondió con bloque compacto y salidas rápidas, en un duelo que por momentos se volvió de ida y vuelta.

Duván Vergara, el más activo en el primer tramo

El colombiano Duván Vergara fue uno de los nombres propios del primer tiempo. A los 13 minutos, probó desde fuera del área con un remate que se fue cerca del palo derecho tras una asistencia de Agustín Almendra.

Un minuto después, volvió a aparecer tras una salida fallida de Estudiantes: recuperó alto, decidió rápido, pero su disparo fue suave y desviado.

El primer tiempo tuvo a Vergara como protagonista, con llegadas desde media distancia y recuperaciones en campo rival. | Foto: Getty Images

Racing mantuvo la iniciativa y volvió a avisar con una pelota parada. A los 37 minutos, Nazareno Colombo conectó de cabeza tras un córner ejecutado por Almendra, aunque el balón se fue por el costado derecho del arco defendido por Fernando Muslera.

Estudiantes también tuvo su aproximación clara a los 30’, cuando Lucas Piovi intentó desde media distancia luego de un tiro de esquina, pero su remate se perdió por el lado izquierdo.

Golazo de Maravilla Martínez y reacción inmediata del Pincha

El partido encontró su quiebrea los 35 minutos. Una salida en falso de Estudiantes fue capitalizada por Adrián ‘Maravilla’ Martínez, quien controló, avanzó hasta el área y, ante la salida de Muslera, frenó, giró y definió con una delicada emboquillada al segundo palo para el 1-0.

Golazo de Adrián “Maravilla” Martínez para adelantar a Racing, son titulares Duvan Vergara y Edwin Cetre



Racing 🩵 1-0 ❤️ Estudiantespic.twitter.com/Jus0kk3lDk — All lucho (@Lucho28f) December 14, 2025

Un gol de factura artística que desató la celebración académica.

Una falla defensiva de Estudiantes permitió a Maravilla Martínez firmar un gol de gran factura para Racing. | Foto: Getty Images

Tras el tanto, el equipo platense cambió su actitud. A los 38’, adelantó líneas y asumió riesgos, buscando el empate antes del descanso. Racing, por su parte, empezó a replegarse y apostó al contragolpe.

A los 41 minutos se produjo una modificación en la “Academia”: Duván Vergara dejó el campo y fue reemplazado por F. Pardo.

Estudiantes golpea en el cierre y fuerza el alargue

Cuando parecía que Racing se iba al descanso en ventaja, Estudiantes encontró el empate en tiempo de adición. A los 47 minutos, José Sosa envió un centro preciso y Guido Carrillo ganó de cabeza para ubicar el balón junto al palo derecho del arco defendido por Facundo Cambeses, que quedó sin reacción.

El 1-1 cayó como un baldazo de agua fría para el equipo de Gustavo Costas.

El empate se mantuvo, Nicolás Ramírez señaló el final del tiempo reglamentario y esto dio paso al alargue.

El desgaste se hace sentir en el tiempo extra

En el primer tiempo suplementario, el cansancio comenzó a ser protagonista. Ambos equipos lograron aproximarse a las áreas, pero la falta de precisión y la merma física condicionaron la efectividad.

Cetré aportó desequilibrio por la banda y fue una salida constante para Estudiantes en los momentos más exigentes. | Foto: Getty Images

En los primeros minutos, Estudiantes generó una ocasión clara: Edwuin Cetré desbordó por la banda y lanzó un centro filoso que Lucas Alario no logró conectar correctamente, desperdiciando una chance inmejorable.

Racing respondió a los 13 minutos con un potente disparo de Nazareno Colombo desde fuera del área, que pasó por encima del travesaño de Muslera.

Segundo tiempo extra y tanda de penales

Tras un segundo tiempo extra marcado por el cansancio y la imprecisión, la final se resolvió desde el punto penal.

Estudiantes comenzó la serie y sostuvo la ventaja pese a algunas intervenciones clave de Facundo Cambeses, mientras que Fernando Muslera fue decisivo al contener el último disparo de Racing.

Desde los doce pasos, Estudiantes fue más efectivo. Santiago Sosa y Lucas Alario convirtieron para el conjunto platense, mientras que Edwuin Cetré falló ante Facundo Cambeses. En Racing marcaron Maravilla Martínez, Vietto, García Basso y Santiago Sosa, pero Gastón Martirena falló su remate y el último penal fue errado.