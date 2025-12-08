El gesto de Duván Vergara en la Bombonera luego de que Racing eliminara a Boca desató cientos de comentarios

Racing avanzó este domingo a la final del fútbol argentino al derrotar 1-0 como visitante a Boca Juniors, un resultado que representó para el Xeneize otra temporada sin títulos y, de paso, dejó a River Plate sin Copa Libertadores en 2026.

Vergara ha tenido una buena temporada con Racing. | Foto: Racing Club

Adrián Maravilla Martínez (75′), que llevaba diez partidos sin anotar, rompió en La Bombonera su sequía y marcó el único gol de la jornada para convertirse otra vez en el héroe de Racing, que reencontró el rumbo y buscará ser campeón el próximo fin de semana.

En la final, a jugarse en Santiago del Estero, la Academia enfrentará al ganador del clásico de La Plata que el lunes animarán Gimnasia y Esgrima ante Estudiantes.

No abundaron las emociones en la primera parte, con un desarrollo trabado y luchado, en el que Racing se mostró replegado, cauteloso en su planteo, a la espera de que Boca se le animara para encontrar espacios.

El local intentó con alguna jugada esporádica del chileno Palacios, y luego apeló a la velocidad y habilidad del ‘Changuito’ Zeballos, que levantó a los hinchas con un par de acciones, pero sin concretar.

Racing tuvo la más clara del primer tiempo a los 41′ con un derechazo cruzado de Ignacio Nardoni que rozó la base del poste derecho.

Por Boca, Milton Giménez se acercó con una jugada individual que definió con un tiro al que le faltó potencia.

Un Boca sin reacción

El encuentro cambió en la segunda parte. Racing ajustó las marcas y se adueñó del mediocampo hasta acercarse al área del Xeneize.

Boca, con pocas ideas, intentaba llegar con jugadas de balón detenido, un arma que le había dado réditos en el camino hacia la semifinal, pero cerca de la media hora de la segunda parte, Racing encontró el gol del desequilibrio.

El delantero uruguayo de Boca Juniors #16 Miguel Merentiel (C) patea el balón pasando al defensor de Racing #34 Facundo Mura (L) y al portero #25 Facundo Cambeses durante el partido semifinal del Torneo Clausura 2025 de la Liga Argentina de Fútbol Profesional entre Boca Juniors y Racing en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires el 7 de diciembre de 2025. (Foto de ALEJANDRO PAGNI / AFP) | Foto: AFP

Agustín Almendra, con pasado en Boca, metió un pase filtrado para la escalada de Rojas, que encontró espacio por la izquierda, mandó el centro al medio del área, y “Maravilla” Martínez superó a pura potencia a Ayrton Costa para vencer a Marchesin con un cabezazo directo a la red.

“El gol es una circunstancia”, expresó Adrián Martínez, que volvió a celebrar después de 965 minutos sin goles.

“Estoy contento. Ellos venían de muchos partidos seguidos ganando como local, no se les podía ganar, pero con la fe… Dios te prepara, te moldea para cuando las cosas no salen. Todos los partidos estoy preparado para convertir, pero a veces no depende de mí”, agregó el delantero de la Academia.

Para revertir, el entrenador Claudio Ubeda decidió inesperadamente sacar a Zeballos, que había sido una de las pocas cartas efectivas en ataque, y dejó en la banca al delantero uruguayo Edinson Cavani.

El envión de seis triunfos seguidos que tenía el Xeneize se apagó con una derrota en su propia casa, con una actuación mediocre en la que el equipo azul y oro volvió a mostrar sus limitaciones, sin recambio y sin la reacción necesaria cuando quedó abajo en la cuenta.

Duván, protagonista en la celebración

Al margen del resultado y en medio de las celebraciones de los jugadores de Racing, el colombiano Duván Vergara, con pasado en el América de Cali, se robó los aplausos de parte de la hinchada xeneize.

El cafetero se alejó de los festejos de su equipo, para ir a consolar a Zeballos, futbolista de Boca que había sido sustituido en el segundo tiempo.

Duván Vergara, colombiano al servicio de Racing Club. | Foto: Getty Images

En las imágenes, se ve a Vergara alejarse del círculo de compañeros con los que festejaba para ir a buscar a Zeballos, que se le veía conmovido por la eliminación y lo que significaba el final de la temporada.

Una vez se saludaron, cruzaron algunas palabras, se abrazaron y se despidieron, un encuentro que fue bien recibido por algunos internautas y seguidores de ambos equipos.

“Duván Vergara se alejó de los festejos de Racing para ir a consolar al ‘Changuito’ Zeballos (…) Gran gesto”, “Bien, colombiano” o “Buen tipo Duván”, son algunos de los comentarios que se pudieron leer en redes sociales.