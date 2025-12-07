Marino Hinestroza, Atlético Nacional y Crystal Palace: lo que se sabe del negocio que sería bombazo

Desde hace meses, el futuro de Marino Hinestroza viene siendo tema de conversación. Con 23 años, el atacante brilla en Atlético Nacional, es convocado a la Selección Colombia y eso le estaría abriendo las puertas al mercado extranjero.

Marino ha sido vinculado, en rumores, con equipos como Boca Juniors y algunos de Brasil. Sin embargo, este domingo 7 de diciembre una información del periodista Mauricio González coloca a Hinestroza en el radar de Crystal Palace.

“Marino Hinestroza, en los planes de Crystal Palace”

Esto fue lo dicho por Mauricio González: “Atención, Marino Hinestroza está en los planes del Crystal Palace, equipo de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma. El scouting del equipo inglés, Matt Hobs, estuvo en el país adelantando averiguaciones y buscando talentos para el club”.

Se trataría de un fichaje casi estelar, pues Crystal Palace se llevaría a uno de los jugadores con más proyección del Fútbol Profesional Colombiano.

El mercado invernal de pases, en Europa, asoma a la vuelta de la esquina. Podría ser una ventana para que Marino se vaya a jugar con Crystal Palace.

Además, el Mundial 2026 será en seis meses y el jugador podría buscar una liga élite para entrar en los planes de Néstor Lorenzo en Selección Colombia.

¿Cuánto vale Marino Hinestroza? El precio que pagaría Crystal Palace a Nacional por él

Sebastián Arango, presidente de Nacional, ha dejado claro que Marino Hinestroza entra en los planes del equipo verde este 2025. De hecho, están vivos en copa y liga, por lo que aún hay esperanzas de título en la institución.

Pero, ¿podrá retener Nacional a Marino Hinestroza para 2026? Parece tarea difícil, tomando en cuenta el potencial que tiene el jugador y los clubes del extranjero que querrían sus servicios.

Lo que entraría a ser fundamental es el dinero. Actualmente, Transfermarkt cotiza a Marino Hinestroza con un valor de 4,8 millones de euros. Ese sería un aproximado de lo que Nacional pediría a Crystal Palace para vender al futbolista.

Las actuaciones en Atlético Nacional le permiten a Marino Hinestroza ser llamado a la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Nacional comparte un porcentaje de transferencia, por Marino Hinestroza, con Columbus Crew de la MLS

Antes de que Marino llegara a Nacional, prestaba sus servicios al Columbus Crew de la MLS.

Cuando Hinestroza fue transferido por completo al verde de Antioquia, a inicios de este 2025, el equipo estadounidense afirmó: “El Crew retendrá un porcentaje de cualquier tarifa de transferencia futura de Hinestroza”.