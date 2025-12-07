Suscribirse

Marino Hinestroza, Atlético Nacional y Crystal Palace: lo que se sabe del negocio que sería bombazo

¿Cuánto le pagaría Crystal Palace a Atlético Nacional por Marino Hinestroza? Le contamos detalles del valor, además de lo que se sabe del negocio.

Redacción Deportes
7 de diciembre de 2025, 11:39 p. m.
Rumor coloca a Marino Hinestroza como posible refuerzo de Crystal Palace.
Rumor coloca a Marino Hinestroza como posible refuerzo de Crystal Palace. | Foto: Getty Images y escudo oficial del Crystal Palace.

Desde hace meses, el futuro de Marino Hinestroza viene siendo tema de conversación. Con 23 años, el atacante brilla en Atlético Nacional, es convocado a la Selección Colombia y eso le estaría abriendo las puertas al mercado extranjero.

Marino ha sido vinculado, en rumores, con equipos como Boca Juniors y algunos de Brasil. Sin embargo, este domingo 7 de diciembre una información del periodista Mauricio González coloca a Hinestroza en el radar de Crystal Palace.

“Marino Hinestroza, en los planes de Crystal Palace”

Esto fue lo dicho por Mauricio González: “Atención, Marino Hinestroza está en los planes del Crystal Palace, equipo de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma. El scouting del equipo inglés, Matt Hobs, estuvo en el país adelantando averiguaciones y buscando talentos para el club”.

Se trataría de un fichaje casi estelar, pues Crystal Palace se llevaría a uno de los jugadores con más proyección del Fútbol Profesional Colombiano.

El mercado invernal de pases, en Europa, asoma a la vuelta de la esquina. Podría ser una ventana para que Marino se vaya a jugar con Crystal Palace.

Además, el Mundial 2026 será en seis meses y el jugador podría buscar una liga élite para entrar en los planes de Néstor Lorenzo en Selección Colombia.

¿Cuánto vale Marino Hinestroza? El precio que pagaría Crystal Palace a Nacional por él

Sebastián Arango, presidente de Nacional, ha dejado claro que Marino Hinestroza entra en los planes del equipo verde este 2025. De hecho, están vivos en copa y liga, por lo que aún hay esperanzas de título en la institución.

Pero, ¿podrá retener Nacional a Marino Hinestroza para 2026? Parece tarea difícil, tomando en cuenta el potencial que tiene el jugador y los clubes del extranjero que querrían sus servicios.

Lo que entraría a ser fundamental es el dinero. Actualmente, Transfermarkt cotiza a Marino Hinestroza con un valor de 4,8 millones de euros. Ese sería un aproximado de lo que Nacional pediría a Crystal Palace para vender al futbolista.

Las actuaciones en Atlético Nacional le permiten a Marino Hinestroza ser llamado a la Selección Colombia.
Las actuaciones en Atlético Nacional le permiten a Marino Hinestroza ser llamado a la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Nacional comparte un porcentaje de transferencia, por Marino Hinestroza, con Columbus Crew de la MLS

Antes de que Marino llegara a Nacional, prestaba sus servicios al Columbus Crew de la MLS.

Cuando Hinestroza fue transferido por completo al verde de Antioquia, a inicios de este 2025, el equipo estadounidense afirmó: “El Crew retendrá un porcentaje de cualquier tarifa de transferencia futura de Hinestroza”.

Eso quiere decir que si Marino llega a ser transferido, de Nacional a otro equipo, no solo el verde verá ganancias, también lo hará el Columbus Crew.

Crystal PalaceAtlético NacionalMarino Hinestroza

