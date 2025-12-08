Atlético Nacional disputa este lunes, 8 de diciembre, un duelo definitivo contra el América de Cali en el Pascual Guerrero. El cuadro paisa llega con opciones, aunque mínimas, de disputar la estrella de diciembre contra el Tolima, conjunto que se clasificó de forma anticipada tras ganar el cuadrangular B.

Mateus Uribe se perderá el partido contra el América de Cali. | Foto: Colprensa - David Jaramillo

El conjunto verde deberá ganar y esperar a que Independiente Medellín derrote al Junior de Barranquilla en el Atanasio Girardot, tarea nada fácil si se tiene en cuenta el bajón deportivo del cuadro rojo antioqueño en los cuadrangulares, pues marcha último en la zona con tan solo dos unidades.

Para lograr el objetivo de ganar en Cali, Nacional necesita contar con sus mejores hombres, algo que por el momento no se podrá dar, pues la Dimayor emitió la resolución en la que fija la sanción contra Harlem Castillo y Mateus Uribe, involucrados en una gresca al finalizar el clásico contra el Medellín, y en la que también participó el arquero poderoso Washington Aguerre.

¿Qué dijo la Dimayor?

La Dimayor, a través de la resolución 126, emitida el pasado 5 de diciembre, determinó sancionar con dos fechas a los tres reportados por Wilmar Roldán, lo que para el cuadro verde de Antioquia significa un duro golpe, pues aún tiene posibilidades de llegar a la final.

En el caso de Uribe y Castillo, la temporada puede que ya haya llegado a su final; sin embargo, si Nacional llega a la final, solo podrán ser tenidos en cuenta por su técnico para el partido de vuelta.

Si esto no se da, la sanción aplicará para el próximo partido de cualquier competencia.

Wilmar Roldán enseñó tarjetas rojas en la zona de camerinos. | Foto: @PabloDurangoDir

Por su parte, Aguerre ya deberá pensar en el próximo campeonato, pues el Medellín ya no tiene ninguna opción en esta Liga.

Cabe señalar que Nacional y Medellín disputarán la final de la Copa BetPlay, competencia en la que también estará vigente la sanción, por lo que allí podrían cumplir con la pena impuesta por la Dimayor.

Según la resolución, la sanción se da por “ser culpable de conducta violenta contra adversario”, pues los tres jugadores protagonizaron una pelea en el túnel que lleva a los camerinos.

“A cumplir en la sexta fecha de cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor II 2025 y el siguiente partido y/o primer partido de la siguiente competencia”, reza la resolución.

De forma, Castillo, Uribe y Aguerre también fueron sancionados con una multa económica de $616.850.

¿Qué fue lo que pasó en el último clásico paisa?

La transmisión del encuentro captó la batalla campal que se vivió en la boca del vestuario del Atanasio Girardot de Medellín.

Los jugadores de ambas escuadras protagonizaron la dura pelea, pero los focos se posaron en dos futbolistas: el portero de Medellín, Washington Aguerre, y el volante de Atlético Nacional, Mateus Uribe.

Washington Aguerre fue uno de los protagonistas de la gresca en el pasado clásico antioqueño. | Foto: Win Sports // David Jaramillo

La furia era mayoritariamente de Aguerre sobre Uribe. Presuntamente, este último, según se observa en el video, dijo algo que al portero uruguayo no le gustó. Sin embargo, las imágenes son confusas o fueron captadas a destiempo.