En la noche del pasado jueves se llevó a cabo una nueva edición del clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, válido por la fecha 5 de los cuadrangulares finales de Liga BetPlay 2025-II.

Como es habitual en este tipo de partidos, los ánimos estuvieron caldeados. Además de eso, el triunfo de los verdes por 2-1 y la eliminación de su rival de patio hicieron que la tensión se hiciera algo más fuerte en el estadio Atanasio Girardot.

Aunque dichos juegos se ponen ‘calientes’ hace parte del folclore del fútbol; lo que es reprochable es que los actores principales del espectáculo se internen en las agresiones y peleas.

Una vez ambos planteles iban hacia los camerinos, en la boca del túnel se vio una gresca que tuvo como protagonistas al portero uruguayo, Washington Aguerre, y el volante con pasos en Selección Colombia, Matheus Uribe.

Estos dos fueron vistos enfrentados de manera directa, lo que generó que en la interna del estadio, el juez central, Wilmar Roldán, expulsase a varias figuras de ambos planteles.

Washington Aguerre en medio de la pelea tras el clásico de Nacional vs. Medellín. | Foto: David Jaramillo

Causa de la gresca sale a la luz

Como era de esperarse, la transmisión oficial no fue la única que retrató lo que había sucedido en Medellín. Múltiples cámaras de medios y aficionados también filmaron la secuencia de lo sucedido.

Varias grabaciones dieron cuenta de los minutos previos, durante y después. Uno de los momentos cruciales del agarrón pone como responsable del hecho a Matheus Uribe, de Nacional, quien se ve cómo le lanza una patada a su colega, Aguerre.

Si etiquete a @dimayor para que con este video tome las medidas correspondientes en especial al señor Mateus Uribe por ser el primero que agrede y por la espalda (cobarde) https://t.co/aENg1PNPGr pic.twitter.com/mwcc81jGk2 — FK Poderoso (@FKMILO) December 5, 2025

Justo después de esto es que se evidencia cómo se desata todo; el charrúa con las pulsaciones altas no se lamenta por lo que le hicieron, sino que reacciona también de manera agresiva y lanza otra patada a su agresor inicial.

Aguerre no midió después de eso las implicaciones que se podían dar, y se ensañó con Uribe, al que tomó de la cabeza, lo cual requirió de la intervención de otros para que las cosas no pasaran a mayores.

Jugadores de Nacional, colaboradores y hasta la Policía se metió entre los jugadores para separarlos, pero al parecer la pelea tuvo continuidad al interior del recinto deportivo, donde no hubo más cámaras que retrataran lo sucedido.

DT de Nacional da la versión de los hechos

Diego Arias, entrenador de Nacional, en rueda de prensa hizo mención del hecho que ensució el clásico paisa de este 4 de diciembre.

Echando el agua sucia a Aguerre, se refirió a este como el ‘personaje’ que dañó la armonía de un juego que ya estaba resuelto en favor de Nacional.

Panorámica del clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín | Foto: Colprensa

“Matheus queda afuera y nos deja una sensación de incomodidad porque el partido fue bueno, quisimos jugar fútbol y al final del partido llega un personaje, que no sé cuál es su intención, y genera una imagen que no representa los valores de los clubes en campo; nosotros queremos jugar y competir”, defendió a su referente.