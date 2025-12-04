Clásico entre Nacional y Medellín acabó en pelea: Washington Aguerre, absolutamente descontrolado

Resultó siendo un clásico trascendental entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, este jueves 4 de diciembre. Se vieron por la fecha 5 del grupo A en cuadrangulares, y con la victoria 2-1 del verde hubo movimiento.

Nacional llega con vida a la sexta fecha, pero Medellín ya queda eliminado. La tensión era palpable en la capital de Antioquia, con sus dos equipos viviendo realidades distintas. Tanto, que acabó en dura pelea.

Dura escena: Aguirre a los golpes con Mateus Uribe

Y es que las cámaras oficiales de Win Sports+, en plena transmisión del partido, lograron captar la batalla campal que se vivió en la boca del vestuario del Atanasio Girardot de Medellín.

Los jugadores de ambas escuadras protagonizaron la dura pelea, pero los focos se posaron en dos futbolistas: el portero de Medellín, Washington Aguerre, y el volante de Atlético Nacional, Mateus Uribe.

La furia era mayoritariamente de Aguerre sobre Uribe. Presuntamente, este último, según se observa en el video, dijo algo que al portero uruguayo no le gustó. Sin embargo, las imágenes son confusas o fueron captadas muy a tiempo.

Aguerre se fue encima del volante de Nacional y tuvieron que intervenir los jugadores del verde para evitar que el problema pasara a más, pero ya era tarde. Acto seguido, se corta el video y lo que siguió dentro del camerino es un misterio.

Lo de Aguerre agarrando a golpes a Matheus como si estuviera en un ring de UFC pic.twitter.com/g17vJ9eEoj — ʲʷⁱˡˡᵒᶜᵛ ™️ (@Jwillocv) December 5, 2025

Falta un clásico entre Medellín y Nacional

Resta esperar un pronunciamiento oficial, por parte de Dimayor. Pero lo cierto es que a poderosos y verdolagas les queda un partido muy importante en el semestre: la final de la Copa BetPlay 2025.

Nacional aún está con vida en Liga, Medellín no, pero ambos jugarán a ida y vuelta la final de copa. Es un partido histórico, en el que los dos equipos más representativos de Antioquia quieren dar el golpe.

Los jugadores de Medellín y Nacional se volverán a ver cara a cara, por lo que la expectativa es total.

A Nacional y Medellín aún les falta verse por la final de Copa BetPlay 2025. | Foto: Colprensa - David Jaramillo.