América y Nacional definieron el segundo finalista de la Copa BetPlay: los ‘veteranos’ fueron protagonistas

Atlético Nacional empató con el América en el partido de vuelta en el Pascual Guerrero, y consiguió la clasificación a la final de la Copa BetPlay, donde se medirá a su rival de patio, Independiente Medellín.

Nuevamente habrá superclásico entre Nacional y América, ahora por cuadrangulares de la Liga. | Foto: Colprensa: David Jaramillo

Por el lado del conjunto verdolaga, los goles llegaron a través de Alfredo Morelos y Matheus Uribe, mientras que para los diablos rojos el encargado de anotar doblete fue el veterano Adrián Ramos, para sellar un 2-2.

El encuentro tuvo diferentes opciones para ambos equipos, pero la falta de definición le pasó factura al cuadro caleño, conjunto que no supo aprovechar la ventaja de un hombre de más en cancha durante todo el segundo tiempo y que solo pudo llegar a la igualdad en el tiempo de adición.

El cuadro verde marcó diferencia desde el principio y se le vio buena forma durante gran parte del encuentro; con la expulsión de Simón García, finalizando la primera parte, el cuadro verde antioqueño reubicó sus fichas y supo aguantar al equipo vallecaucano.

Pese al hombre de más, el cuadro verdolaga supo acomodarse y no se percibió la ventaja, tanto así, que sobre el minuto 66 Matheus Uribe logró anotar y darle la victoria parcial a la visita.

Con este tanto y la llave parcialmente definida, pues en el duelo de ida Nacional había derrotado 4-1 al América, los locales insistieron y solo hasta el tiempo de adición, Adrián Ramos logró igualar el marcado y evitar la caída del equipo americano.

Imagen del partido entre Atlético Nacional y América de Cali por el juego de ida de las semifinales de la Copa Colombia 2025. | Foto: David Jaramillo / Colprensa

Medellín ganó la serie al Envigado

Medellín fue el primer finalista de la Copa BetPlay el pasado 10 de noviembre de 2025, al ganarle en el Atanasio Girardot a Envigado, por la vuelta de las semifinales. El marcador de la noche fue 1-1, y el global terminó 2-1 a favor del poderoso.

Los goles en el Atanasio, esa noche, llegaron por obra de Bayron Garcés (Envigado - 35′) y Diego Moreno (Medellín - 38′). El recinto deportivo no tuvo su lleno total, aunque hubo una buena cantidad de público presente.

Nacional y Medellín también están en el grupo de la muerte de la Liga BetPlay

Además de jugar la final de la Copa BetPlay, cuya fecha aún no se ha definido, Atlético Nacional e Independiente Medellín hacen parte del Grupo A de las semifinales de la Liga BetPlay.

Junto a los equipos paisas, también están el América de Cali y el Junior de Barranquilla, razón por la cual la zona fue bautizada como el ‘grupo de la muerte’.

En este orden de ideas, la primera fecha de los cuadrangulares volverá a enfrentar al Atlético Nacional y al América de Cali, encuentro que se dio en las semifinal de la Copa BetPlay y en el que los de Cali no salieron bien librados.

Imagen del partido entre Independiente Medellín y América de Cali por la fecha 20 de la Liga Colombiana 2025. | Foto: Juan Antonio Sánchez / Colprensa

En el Grupo B quedaron sembrados Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga, Fortaleza e Independiente Santa Fe.

Programación de la primera fecha de los grupos A y B

Grupo A - Fecha 1

Atlético Nacional vs. América de Cali: 20 de noviembre, estadio Atanasio Girardot, 7:30 pm.

20 de noviembre, estadio Atanasio Girardot, 7:30 pm. Junior de Barranquilla vs. Independiente Medellín: 19 de noviembre, estadio Metropolitano, 8:30 pm.

Grupo B - Fecha 1