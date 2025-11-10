Este lunes, 10 de noviembre de 2025, Independiente Medellín recibió en el Atanasio Girardot a Envigado, por la vuelta de las semifinales de la Copa BetPlay. El marcador de la noche fue 1-1, y el global acabó 2-1 a favor del poderoso.

Así las cosas, Deportivo Independiente Medellín es el primer finalista de la Copa BetPlay 2025. Su rival saldrá del ganador de la llave que enfrenta a Atlético Nacional y América de Cali, misma que ya jugó la ida en Medellín y va ganando el verde de Antioquia (4-1).

Los goles en el Atanasio, esta noche, llegaron por obra de Bayron Garcés (Envigado - 35′) y Diego Moreno (Medellín - 38′). El recinto deportivo no tuvo su lleno total, aunque hubo una buena cantidad de público presente.

Medellín celebra su paso a la final de la Copa BetPlay 2025. | Foto: Colprensa - David Jaramillo

El duelo de vuelta, entre América y Nacional, se jugará el domingo 16 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Será a partir de las 5:00 p.m. y cuando haya resultado, Medellín sabrá cual es su rival. ¿Jugarán final paisa?

El dato que deja frío a Nacional y América con Medellín finalista

Si bien Medellín no ha podido ganar las últimas finales de Liga, sumando cuatro subcampeonatos seguidos (2018, 2022, 2023, 2025) la Copa es otra historia para el poderoso.

Parece ser un torneo que genera grata recordación en sus hinchas. las últimas dos finales que jugó en este certamen, 2019 y 2020, las ganó. Son sus títulos más recientes hasta el momento.

Medellín campeón de la Copa BetPlay 2020, su título más reciente. | Foto: Colprensa: "Cortesía Dimayor"

Eso sí, en caso de que Atlético Nacional pase a la final y haya final paisa, el poderoso se enfrentará contra el vigente bicampeón de la competencia. El verde de Antioquia ganó las últimas ediciones (2023, 2024) y va por su tricampeonato.

En cuanto América de Cali, los escarlatas no saben lo que es ganar el trofeo. Estuvieron muy cerca en 2024, cuando llegaron a la final contra el mismo Atlético Nacional, pero dicho equipo de Efraín Juárez parecía imparable y se hizo con el título en el Pascual Guerrero.