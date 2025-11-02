Deportes
Atlético Nacional dio golpe de autoridad y se acerca a la final de la Copa BetPlay; hasta se vio un gol olímpico
Alfredo Morelos, Juan Bauzá, Matheus Uribe y Juan Manuel Rengifo marcaron los tantos del equipo antioqueño.
Atlético Nacional goleó 4-1 al América de Cali en la noche de este domingo, 2 de noviembre, en encuentro válido por la ida de las semifinales de la Copa BetPlay 2025.
Alfredo Morelos, Juan Bauzá, Matheus Uribe y Juan Manuel Rengifo marcaron los tantos del equipo antioqueño, mientras que Yojan García descontó para los escarlatas.
Bauzá puso en ventaja a Nacional al minuto 36 del primer tiempo con una gran definición.
En la segunda parte, a los cinco minutos, Matheus Uribe aumentó la ventaja para los verdolagas tras buena jugada de Alfredo Morelos.
A los 20 minutos llegó el 3-0 tras un gol olímpico de Juan Rengifo. El jugador cobró un tiro de esquina con curva, que sorprendió al guardameta americano y puso a celebrar a los asistentes al estadio Atanasio Girardot.
¡GOL OLÍMPICO DE JUAN 'TITÍ' RENGIFO Y NACIONAL ANOTA EL 3-0! Tremenda viveza del volante de Nacional. #LACOPAxWIN 🟢⚪🔥🏆⚽ pic.twitter.com/7fVIWE26CG— Win Sports (@WinSportsTV) November 3, 2025
Dos minutos más tarde, Morelos anotó el cuarto para el actual campeón de la Copa Betplay.
Posteriormente, a poco del final, Yojan Garcés marcó el descuento para los visitantes.
El partido de vuelta de la serie se disputará el próximo jueves 13 de noviembre, en el estadio Pascual Guerrero de Cali. El duelo está programado para las 8:00 p.m.
El ganador de esta serie se enfrentará en la gran final de la copa al que triunfe del duelo entre el Deportivo Independiente Medellín y Envigado FC. La ida de esta semifinal se jugará este lunes festivo 3 de noviembre en el estadio Polideportivo Sur de Envigado. Por su parte, el encuentro de vuelta será el miércoles 12 de noviembre.
Cabe recordar que el campeón asegura un cupo para la Copa Conmebol Sudamericana de 2026.