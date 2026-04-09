América de Cali rescata un punto ante Macará: tabla de posiciones en el grupo A de Sudamericana

Este jueves, 9 de abril de 2026, América de Cali rescató un punto en su visita a Macará de Ecuador. El juego acabó 1-1 y fue válido por la primera fecha del grupo A en la Copa Sudamericana, en el estadio Bellavista de la ciudad de Ambato.

Con ese empate, la tabla de posiciones del grupo A en Copa Sudamericana queda sin ventajas. Cabe recordar que el pasado martes, 7 de abril de 2026, Alianza Atlético y Tigre empataron también 1-1 en el debut de la zona.

Así las cosas, los cuatro equipos quedan con una sola unidad en la tabla de posiciones. Resta esperar a cómo se desarrolla la segunda jornada para conocer quién será el líder, si es que en esa ya hay un triunfo.

Macará puso a sufrir al América de Cali en el arranque: autogol de Josen Escobar en Sudamericana

Así fue el partido

El desarrollo del encuentro presentó dificultades tempranas para el equipo colombiano. Pese a mantener el control del balón en los minutos iniciales, hacia el minuto 12 se registró una acción fortuita que alteró el marcador.

👉 Los locales se pusieron en ventaja tras este error defensivo de Josen Escobar.



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El volante Josen David Escobar, en un intento por rechazar un avance ofensivo del equipo local, incurrió en un autogol tras un movimiento técnico fallido que puso en ventaja a Macará.

Reacción colectiva e igualdad en el marcador

Tras la anotación en contra, el equipo visitante adelantó sus líneas de presión en campo rival. La igualdad llegó trece minutos después de la apertura del marcador, producto de una transición rápida entre la zona medular y el frente de ataque.

⚽ ¡Al ras del suelo y entre las piernas de Rodrigo Rodríguez! Daniel Valencia empató el encuentro en la noche ecuatoriana 🇪🇨



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La jugada colectiva fue capitalizada por Daniel Valencia, quien, tras una asistencia del delantero Thomas Ángel, definió frente al guardameta local para establecer el 1-1 definitivo.

Durante el resto de la primera etapa, el América de Cali generó aproximaciones de riesgo en el área ecuatoriana, aunque sin la efectividad necesaria para revertir el resultado antes del descanso. El empate parcial se mantuvo hasta el cierre de los primeros 45 minutos, con un dominio territorial repartido entre ambas escuadras.

Incidencias físicas y panorama del grupo

En el segundo periodo, el esquema táctico de la visita se vio condicionado por factores físicos. El extremo venezolano Darwin Machís debió abandonar el terreno de juego debido a molestias musculares, siendo relevado por su compatriota Jhon Murillo.

La situación médica del plantel se agravó minutos más tarde con la salida de Mateo Castillo. El lateral derecho sufrió una afectación en una de sus rodillas tras un giro sobre el eje de su articulación, lo que obligó a una sustitución inmediata por parte del cuerpo técnico.

El tramo final del compromiso careció de profundidad ofensiva por parte de ambos clubes, consolidando el reparto de puntos en territorio ecuatoriano.

Este resultado deja a los cuatro integrantes del grupo en igualdad de condiciones, dado que el enfrentamiento previo entre Tigre de Argentina y Alianza Atlético de Perú también finalizó con empate a un gol.

El próximo compromiso del América de Cali en la Copa Sudamericana será el miércoles 15 de abril, cuando reciba a Alianza Atlético en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero a las 21:00 horas.