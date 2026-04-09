No fue bueno el arranque de partido para América de Cali, este jueves 9 de abril, en Copa Sudamericana. Tan solo a los 12′ del primer tiempo, el volante escarlata, Josen Escobar, anotó un gol en contra y Macará lo celebró en su estadio.

De hecho, se trató de un gol polémico. Josen Escobar encajó en propia puerta, pero el central del compromiso esperó para validarlo debido a la revisión del VAR. Los jueces descartaron fuera de juego o mano de algún jugador del elenco ecuatoriano.

¡GOL EN CONTRA PARA EL 1-0 DE MACARÁ!



Franco Posse remató al arco y la pelota se desvió en Josen Escobar para abrir el marcador contra América de Cali.



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América de Cali reaccionó rápido

Pero la mecha reaccionó antes del descanso, y fue al minuto 25′. Jorge Daniel Valencia, delantero ecuatoriano al servicio del elenco vallecaucano, remató en un tiro cruzado que dejó sin opciones al guardameta Rodrigo Gabriel Rodríguez. Era el 1-1.

¡LO EMPATÓ AMÉRICA DE CALI CON LA LEY DEL EX!



Daniel Valencia, ex-Macará, remató cruzado y puso el 1-1 en el marcador.



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América de Cali supo reponerse del mal arranque de partido que tuvo. Además del gol tempranero de Macará, antes, el cuadro de Ecuador se había perdido un tanto insólito con el arco solo, y que sirvió como campanazo de mejoría para los dirigidos por David González.

¡NO SE PUEDE CREER LO QUE SE PERDIÓ MACARÁ!



Mateo Viera, sin arquero, tuvo la chance de abrir el marcador contra América de Cali.



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Es un partido de tres puntos y liderato

El pasado martes, 7 de abril de 2026, Alianza Atlético y Tigre empataron en la primera fecha del grupo A en Copa Sudamericana. Eso quiere decir que, si hay un ganador entre Macará y América de Cali, será automáticamente líder de la zona.

La mecha sabe que su viaje a Ecuador, al Estadio Bellavista, es clave. No solo se trata de luchar por un buen debut; también quieren regresar a Cali con la tranquilidad de sumar, para que en el Pascual Guerrero y con su gente puedan seguir en la lucha de la siguiente ronda.

Así, con ese 1-1 parcial, se fueron al descanso. Se espera que para la segunda mitad los dos equipos desarrollen un juego con variantes y puedan marcar la diferencia que les dé los tres puntos.