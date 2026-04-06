Partidos de Libertadores y Sudamericana con canal para ver en vivo: Millonarios, América, Santa Fe, Junior, DIM y Tolima

Comienza la fase de grupos de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores con clubes colombianos en acción. Millonarios y América de Cali se darán cita en el segundo torneo de la región, mientras que Deportes Tolima, Santa Fe, Independiente Medellín y Junior de Barranquilla lo harán en la máxima competición de la Conmebol.

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El primero en entrar en acción es Millonarios, dirigido por Fabián Bustos y con una enorme oportunidad para saldar un poco la gran deuda internacional que carga en su historia. El equipo azul llega a esta competencia luego de eliminar a Atlético Nacional, lo que significa un envión anímico para la Copa Sudamericana. El Embajador se presenta con dos traspiés que no esperaba en la Liga Betplay, pues empató con Fortaleza en El Campín y Jaguares le ganó en Montería.

América de Cali es el otro representante de Colombia en la Copa Sudamericana. La historia también le ha castigado en el ámbito internacional con cuatro finales de Copa Libertadores en los 80 y 90 que lo hacen muy reconocido en el continente. El gigante vallecaucano es un invitado de lujo a esta edición y estuvo en el bombo 1 en el sorteo. Se presenta en Ecuador tras caer ante el Cúcuta Deportivo en la Liga BetPlay.

David González (der.), técnico del América de Cali, junto a sus asistente técnico, Alex Escobar. Foto: Raúl Palacios / El País

Santa Fe es representante colombiano en la Copa Libertadores. El club bogotano no la pasa bien en el torneo colombiano y el técnico Pablo Repetto siembra dudas. Un buen debut ante Peñarol en El Campín podría apagar las críticas momentáneamente, mientras sigue remando por la clasificación a los playoffs.

Tolima, Medellín y Junior en Libertadores

Deportes Tolima también hará de local en la primera fecha de la fase de grupos y espera la visita del Universitario de Lima en el Murillo Toro de la ciudad de Ibagué. Por otra parte, Independiente Medellín también jugará en Colombia (Atanasio Girardot), contra Estudiantes de La Plata en Argentina, y la victoria es casi obligatoria para el técnico Alejandro Restrepo.

Esta vista muestra el trofeo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana antes del sorteo de las fases de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana en Luque, Paraguay, el 19 de marzo de 2026. (Foto de Daniel DUARTE / AFP) Foto: AFP

Junior de Barranquilla es el otro representante colombiano en la Libertadores y también jugará ante el poderoso Palmeiras de Sao Paulo en el Metropolitano de Barranquilla.

Canal de TV, fechas y horarios para los partidos

Copa Sudamericana 2026

Fecha 1, hora colombiana y canal de TV en Colombia

O’Higgins vs. Millonarios: 7 de abril, 7:00 p.m. - Estadio El Teniente (Rancagua). ESPN / Disney +.

Macará vs. América de Cali: 9 de abril, 7:30 p.m. - Estadio Bellavista (Ambato). DSports / DGO

Copa Libertadores 2026

Fecha 1, hora colombiana y canal de TV en Colombia