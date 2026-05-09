Adrián Ramos no se dejó de Hugo Rodallega y salvó al América de Cali: Así va la serie contra Santa Fe

Considerado el clásico de rojos del fútbol colombiano, América de Cali se dio cita con Santa Fe en el estadio Pascual Guerrero en la capital del Valle del Cauca, por la ida de los cuartos de final de la Liga Betplay. Con unas gradas pintadas de rojo, no en su totalidad, ambos clubes chocaron sus estrategias y la serie sigue abierta para el juego de vuelta.

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El técnico Pablo Repetto ha subido el nivel de su equipo y cuando más estaba en la cuerda floja le dio quiebre a la situación y con un toque táctico y de nombres desde el pitazo inicial, Santa Fe muestra un cambio drástico en su estilo de juego, además con su capitán Hugo Rodallega, quien volvió al gol y sigue siendo el referente y alma del ‘León’ en estas instancias finales de la Liga Betplay.

Precisamente, apenas a los siete minutos de comenzar el partido, Christian Mafla se atrevió a salir al ataque y se pudo finalizar una gran jugada con gol. El lateral lanzó un pronunciado centro desde el costado izquierdo para que Hugo Rodallega leyera a la perfección la jugada, le ganara la posición a su marcador y le cambiara la trayectoria a la pelota ante el achique del portero Jean Fernandes. Anotación 299 de ‘Hugol’ y sigue escalando para sobrepasar la barrera los 300 en su carrera.

⚽🦁 ¡Golazo de Rodallega! ¡Gran definición dentro del área para poner el 1-0 contra América!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/s0SFZDQb14 — Win Sports (@WinSportsTV) May 10, 2026

De esta manera, Santa Fe cumplió con un notable primer tiempo, con Nahuel Bustos como enganche por el interior para atraer la defensa y desfijar a los centrales y así Hugo Rodallega tener más movilidad y opciones de gol. A eso se suma el ingreso de Mateo Puerta por Helibelton Palacios, quien quedó fuera de la convocatoria por lesión. Iván Scarpeta formó con Víctor Moreno en la zona defensiva, que tuvo más trabajo en la segunda parte.

América de Cali vs, Santa Fe, cuartos de final de la Liga Betplay Foto: Jorge Orozco / El País

Ahí fue cuando América de Cali reaccionó con el ingresó de Adrián Ramos y Joel Romero para ser más punzante en el ataque. La lectura del entrenador David González dio resultado rápidamente y se pudo equilibrar un poco más el compromiso. ‘Adriancho’, apenas al 47′, se anticipó en un tiro de esquina al primer palo y cabeceó para la sorpresa que Andrés Mosquera Marmolejo no pudo detener. Era el 1-1 y el local con mucha intención de seguir de largo.

Santa Fe y América definirán en la vuelta

El local siguió con la intención de aumentar el marcador, pero Moreno y Scarpeta pudieron cumplir con cada balón por el costado y en los relevos por el interior, que trataban de tener dificultad. La defensa del club bogotano tuvo más trabajo con los desmarques de Adrián Ramos, donde algún despiste podría costar caro y tuvo otros remates que Mosquera Marmolejo atajó.

⚽👹 ¡Leyenda de América! ¡Cabezazo de Adrián Ramos para poner el 1-1 contra Santa Fe!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/toeEuXyBNr — Win Sports (@WinSportsTV) May 10, 2026

Por otra parte, el visitante tenía en Omar Fernández y Yeicar Perlaza y su recambio, Jader Obrian, la oportunidad para sorprender y acompañar a Rodallega en la intención de aumentar el marcador, pero América los pudo detener en el segundo tiempo. Juan Quintero entró por Mateo Puerta para dejar tres centrales y seguir despejando los balos aéreos.

Al final, fue un 1-1 en el Pascual Guerrero de Cali, que ratifica que es una serie bastante reñida, con notables mejoras de Santa Fe, además de la inspiración por clasificar a semifinales. Mientras que América anuló los remates del rival en la segunda parte, pero le fue complejo tomar ventaja para la vuelta en la ciudad de Bogotá.

El segundo partido de los cuartos de final se jugará en El Campín de la capital de Colombia, el próximo 12 de mayo desde las 8:30 pm, hora colombiana.