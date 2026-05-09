Impresionante caravana de hinchas de Nacional en Bogotá: se hicieron sentir tras la negativa de El Campín

Atlético Nacional, apenas se conoció que se cruzaba con Internacional de Bogotá en los cuartos de final de la Liga Betplay, convocó a su hinchada en la capital de Colombia, donde su gente, que es bastante numerosa, no teme al momento de acompañarlo en El Campín, donde el club ganó la Copa Libertadores de 1989.

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En esta ocasión no pudo ser posible y el partido de ida de los cuartos de final se jugó en el estadio Metropolitano de Techo, donde Internacional de Bogotá tiene la condición de local, para cerrar la serie en el Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. Solamente se colocaron 7.300 boletas a disposición, que se agotaron rápidamente.

Apenas se conoció la negativa de ingresar a El Campín, la hinchada de Atlético Nacional convocó una caravana por varias vías de la ciudad de Bogotá para acompañar al equipo verde hasta el estadio de Techo, ubicado en la localidad de Kennedy. En las imágenes en las redes sociales se ve que la cita se cumplió y las camisetas verdes y las banderas no faltaron.

¡EL BUS DEL VERDE RUMBO A TECHO!



La hinchada que merece quedar Campeón.



¡VAMOOOS, NACIONAL! pic.twitter.com/I9OU5GVISx — Alex' Parra M' (@Alexparram9) May 9, 2026

Las cuentas oficiales de Atlético Nacional compartió varias fotografías del momento de la hinchada en una tarde soleada en el occidente de la ciudad. Se observa que los fanáticos recorrieron varios tramos de la Avenida Boyacá y Avenida de Las Américas para llegar al estadio de Techo. El tráfico por estas importantes vías de la capital se vio afectado y las autoridades de tránsito tuvieron que intervenir para que la crisis en la movilidad no pasara a mayores.

Lo de la hinchada de Atlético Nacional en Bogotá es un fenómeno social inmenso! pic.twitter.com/Qs7QIpgyRJ — ʲʷⁱˡˡᵒᶜᵛ ™️ (@Jwillocv) May 9, 2026

Esta fue la forma en que las barras organizadas de Atlético Nacional pudieron mostrar toda la pasión por el equipo verde tras la negativa de El Campín. Al estadio de Techo no pueden ingresar más de 10 mil personas y por eso la caravana en Bogotá.

¿Porqué Nacional no jugó en El Campín?

Inter de Bogotá colocó su postura e interés de jugar el partido de ida en el estadio El Campín aprovechando su clasificación a cuartos de final de la Liga Betplay. Como es habitual en cada fecha de América de Cali o el equipo verde con clubes de Bogotá como locales a excepción de Santa Fe y Millonarios, se ve una oportunidad para reunir a sus fanáticos en el Coloso de la 57.

Hinchada de Atlético Nacional en Bogotá. Foto: Oficial Nacional

Al ver la férrea dirección que la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia del Fútbol habría tomado, de no prestar al estadio para el partido contra Atlético Nacional, Inter de Bogotá buscó formas y así llegar a un común acuerdo para tener la millonaria taquilla en el máximo escenario bogotano. Al final, la entidad de la administración pública bogotana no dio su brazo a torcer y en la tarde del jueves ratificó su posición.

Hinchada de Nacional en Bogotá Foto: Oficial Nacional

De esta manera y tras los argumentos presentados por la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia del Fútbol por ser el Día de la Madre y la falta de efectivos policiales, el partido se trasladó para el estadio de Techo La vuelta se disputará en el Atanasio Girardot el martes 12 desde las 6:20 p. m.