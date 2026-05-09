Kompany ‘sentó’ a Luis Díaz: los motivos de la decisión que celebra Colombia para el Mundial 2026

Para el partido de Bundesliga correspondiente a la fecha 33, Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich, decidió dar descanso a Luis Díaz.

En la nómina titular del cuadro bávaro no apareció el guajiro, por decisión expresa del entrenador belga, que sí colocó a Harry Kane y Michael Olise.

⚪ 🔴 𝙐𝙣𝙨𝙚𝙧𝙚 𝙎𝙩𝙖𝙧𝙩𝙚𝙡𝙛 🔴⚪ pic.twitter.com/axs6CZlKLC — FC Bayern München (@FCBayern) May 9, 2026

En Colombia, dicha determinación, por más que pareciera negativa, da cierto parte de alegría, pues desde hace fechas se buscaba que el extremo tuviese algo más de descanso de cara al Mundial 2026 que se avecina.

Estadísticas recientes han dado cuenta de que Lucho es el jugador que más minutos ha sumado a lo largo de la campaña con el Bayern. Su condición física es una de la que no suele prescindir el cuerpo técnico y es puesto en Copa, Bundesliga y Champions League.

Tras la eliminación de la última competencia mencionada a manos de PSG, es que se abrió la chance para que Díaz jugase algo menos en el fin de la campaña, donde ya solo les queda por disputar la Copa a finales del mes en curso.

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No se descarta en lo absoluto que para la segunda mitad del juego de este sábado el colombiano dispute algunos minutos. En caso de que no, tampoco habrá que alarmarse, pues su condición física es óptima a casi un mes de la Copa del Mundo que se avecina.

Al ser piedra angular del proceso de la Tricolor, existe algún temor en la nación por una lesión que pueda llegar a afectar al guajiro en los días previos a la cita. Recuerdos amargos como el de Radamel Falcao García en la previa del Mundial 2014 no se desean repetir.

Un Lucho entonado

Las estadísticas de Díaz Marulanda hasta la fecha en Alemania son inmejorables. Su consistencia en el primer año vestido con los colores del gigante alemán da cuenta del acierto de estos al arrebatárselo al Liverpool.

En Bundesliga:

30 partidos jugados, 15 goles y 13 asistencias

En Champions League

12 partidos jugados, 7 goles marcados y 3 asistencias

En Copa de Alemania

5 juegos disputados, 3 anotaciones y 1 asistencia

Luis Díaz es titular indiscutible como extremo izquierdo del Bayern Múnich. Foto: NurPhoto via Getty Images

Ha sido tan bueno lo del cafetero en Bayern Múnich, que lo ha llevado a ser tema central de discusiones en Inglaterra. Allí, exjugadores, dirigentes y protagonistas del balompié de Reino Unido siguen lamentando que los reds lo dejasen ir tan fácil y por solo 75 millones de euros.

Rivales suyos como Luis Enrique, DT del PSG, se mostraron perplejos ante el nivel que tuvo el colombiano en el partido de ida de Champions League, donde logró marcarle un gol de antología a los galos en el Parque de los Príncipes de París.

Luis Díaz y Luis Enrique, DT del PSG. El entrenador sufrió en la ida de 'semis' de Champions League la habilidad del colombiano. Foto: Getty Images

“Esos dos extremos, Luis Díaz y Olise… ¿Pero de dónde salen esos jugadores? Nos ha costado mucho contra ellos”, admitió el español después de la ida que lograron ganar por 5-4 en su feudo.

Ya será cuestión de esperar por el cierre de la Bundesliga y Copa de Alemania, para hacer un balance total de lo que fue el año deportivo de Lucho en Bayern. Algunos, sin que haya acabado todo, lo candidatean como posible Balón de Oro.