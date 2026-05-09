Egan Bernal, magistral: salto en la clasificación general del Giro de Italia tras la etapa 2

Una extraordinaria versión de Egan Bernal se está viendo en el Giro de Italia 2026. Este sábado, 9 de mayo, el colombiano estuvo en la parte delantera del pelotón, lo que le permitió terminar por delante 113 puestos con respecto al día anterior.

Giro de Italia 2026: fechas, posiciones, recorridos y colombianos

Si bien no llegó cerca del ganador del día, en la clasificación general pegó un brinco en el que pudo a superar a otro favorito como Jonas Vingegaard.

Con una diferencia de apenas cuatro segundos con respecto al líder provisional, el del Netcompany INEOS Cycling se espera que pueda mejorar esa casilla que tiene en las 19 jornadas que restan para lograr el cajón uno del podio, algo que ya logró en 2021.

Clasificación general (etapa 2)

Giro de Italia 2026 — Tabla general

Un sudamericano en la cima

Thomas Silva dio la sorpresa al imponerse en la segunda etapa del Giro de Italia, el sábado en Veliko Tarnovo, en Bulgaria, y arrebatar así la maglia rosa al francés Paul Magnier.

La de Silva es la primera participación uruguaya en el Giro, por lo que se convierte en el primer corredor uruguayo en ganar una etapa del Giro y en vestir la maglia rosa.

El corredor del Astana se impuso al esprint a un numeroso grupo que alcanzó justo a tiempo a Jonas Vingegaard, Giulio Pellizzari y Lennert Van Eetvelt, quienes se habían escapado en la ascensión al monasterio de Lyaskovets, a 11 km de la meta.

Vingegaard, gran favorito al título en este Giro, hizo por lo tanto sudar a sus rivales ya en esta segunda etapa. Entró con el mismo tiempo que el ganador, al que siguieron el alemán Florian Stork y el italiano Giulio Ciccone, segundo y tercero del día.

En la clasificación general, Thomas Silva aventaja ahora al segundo, Stork (Tudor), por 4 segundos.

Egan Bernal durante el Giro de Italia 2026. Foto: Getty Images

Con el mismo tiempo que el corredor germano está el tercero, el colombiano Egan Bernal (Netcompany Ineos), campeón del Tour de Francia en 2019 y del Giro de Italia en 2021.

Bernal no logró volver a subirse al podio final de una gran ronda por etapas desde ese Giro de hace cinco años. Al año siguiente de ese éxito, el “Cóndor de Zipaquirá” sufrió un grave accidente de tráfico, que frenó su carrera.

Líderes del Giro Líderes del Giro

La jornada estuvo marcada por una enorme caída colectiva a 23 km de la llegada, en la que se vio implicado especialmente Adam Yates, líder del equipo UAE, lo que llevó a los organizadores a neutralizar brevemente la carrera.

El domingo tendrá lugar la tercera y última etapa del tríptico de apertura del Giro 2026 en Bulgaria, con un recorrido entre Plovdiv y la capital Sofía, antes de que el lunes el pelotón viva el primer día de descanso.

*Con información de la AFP.