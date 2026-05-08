Caos en el Giro de Italia: caída masiva dañó final de la etapa 1; video mostró ciclas volando

Empezaron las emociones del Giro de Italia 2026 y con ello, también los accidentes. Durante la etapa 1, corrida este viernes, 8 de mayo, se vio a un numeroso grupo de corredores caer a 600 metros del final del trazado.

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En velocidad iba todo el pelotón en busca de la meta, cuando en la parte delantera del grupo alguno se desequilibró e hizo que los demás cayeran. Ciclas volaron, así como también algunos deportistas que no pudieron evitar el corte.

Entre los más afectados pudo haber estado un corredor del XDS Astana Team, quien se paró, pero tuvo dificultades para caminar. Hacia un costado de la carretera buscó apoyo en las vallas publicitarias, mientras arribaban los servicios médicos para auxiliarlo.

🙌 Paul Magnier vence en la etapa inicial del #GirodItalia y se viste de rosa 💗



🤕 Una caída tremenda en el último km deja una feísima caída de Groves entre otros y a Groenewegen muy tocado 😥



Milan no estuvo ni cerca 👀pic.twitter.com/1ovFQJIkHH — El Farolillo Rojo (@Farolillo_Rouge) May 8, 2026

Es posible que ante la dureza de los golpes para algunos ciclistas, los equipos evalúen si un retiro prematuro sea lo mejor para sus corredores. Será cuestión de esperar unas cuantas horas para ver la oficialización de los partes médicos.

A primera vista, ninguno de los tres colombianos que está disputando la competencia fue al piso en este accidente inicial del Giro. Cabe recordar que los nacionales que están son Egan Bernal (Netcompany INEOS Cycling Team), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) y Einer Rubio (Movistar Team).

Santiago Buitrago, Egan Bernal y Einer Rubio, colombianos que disputarán el Giro de Italia 2026 Foto: Getty Images

Sobre el suceso, el Giro emitió un primer mensaje, pero allí no precisó sobre algún corredor que sufriese lesiones de consideración: “¡Un último kilómetro lleno de acción: caos, emoción y un sprint final increíblemente reñido!“.

Complejo final no daño la fiesta

El velocista francés Paul Magnier se convirtió en el primer líder de la 109ª edición del Giro de Italia tras imponerse al esprint en la primera etapa, disputada este viernes con final en Burgas (Bulgaria).

El corredor del equipo Soudal Quick-Step se impuso en el seno de un grupo de una decena de corredores que se salvó de una caída masiva en el pelotón a solo 600 metros de la pancarta de meta, con el danés Tobias Lund Andersen y el británico Ethan Vernon completando el podio de la primera etapa.

Clasificación general - Giro de Italia 2026 (etapa 1)

1. Paul Megnier (Soudal-Quickstep) - 3:20:58

2. Tobias Lund-Andresen (Decathlon), a 4″

3. Manuele Tarozzi (Bardiani CSF), a 4″

4. Ethan Vernon (NSN Cycling), a 6″

5. Diego Pablo Sevilla (Polti VisiMalta), a 6″

6. Antonio Morgado (UAE Team Emirates), a 8″

7. Jonathan Milan (Lidl-Trek), a 10″

8. Madis Mihkels (EF Education), a 10″

9. Giovanni Lonardi (Polti VisitMalta), a 10″

10. Pascal Ackermann (Jayco AlUla), a 10″

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45. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), a 10″

95. Einer Rubio (Movistar Team), a 10″

110. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 10″

De cara al segundo día de competencia, se espera que aparezca un primer contacto con la media montaña entre Burgas y Veliko Tarnovo, con 221 km por delante.

En la etapa 2 predominan los ascensos de tercera categoría, siendo el de Vratnik Pass el más fuerte de los tres que están marcados. Dicha subida será de apenas 9.2 km, con un elevación del 4.0%.

*Con información de AFP.