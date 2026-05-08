Apareció Sonia Segura, la mujer que atropelló a personas en la Monster Truck en Popayán: contó delicada situación que vive

Sonia Segura, la mujer que atropelló a varias personas cuando manejaba en un evento una Monster Truck en Popayán, se pronunció por medio de sus abogados para dejar claro que no está huyendo de las autoridades y, además, contar que recibe amenazas.

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“Litigium Abogados informa a la opinión pública y a los medios de comunicación que ha asumido la defensa técnica de Sonia Dilma Segura Moreno, dentro de la investigación relacionada con los hechos ocurridos el pasado 3 de mayo de 2026 en Popayán, durante una exhibición de Monster Truck”, dice un comunicado.

La defensa expresó su solidaridad con las familias de las personas fallecidas y con aquellos que resultaron heridos en el terrible accidente. “El dolor de las víctimas merece respeto absoluto y ninguna actuación de defensa puede desconocer la gravedad humana de lo ocurrido”, indicó.

En ese sentido, los abogados manifestaron que actuarán con pleno respeto por la investigación que está adelantando la Fiscalía General de la Nación y buscarán contribuir, dentro del marco legal, al esclarecimiento de los hechos.

Sonia Dilma Segura, la mujer que iba manejando el carro que protagonizó todo. Foto: El Tiempo

Sobre Sonia, la firma apuntó que en ningún momento ha buscado huir de las autoridades o desatender la actuación penal. “No tiene restricciones a la libertad ordenadas por autoridad competente ni ha sido formalmente requerida”, precisó.

“En todo caso, acudirá junto con su defensa cuando sea requerida por las autoridades para atender los requerimientos que correspondan dentro del proceso”, agregó.

De la misma forma, afirmó que la mujer lamenta lo que pasó en medio del evento y que se encuentra afectada emocionalmente. Además, reveló una situación compleja que ha tenido que vivir: amenazas.

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“Ella y su familia han recibido amenazas, razón por la cual existe temor por su integridad personal”, indicó.

Por último, la defensa rechazó cualquier hostigamiento, insulto o llamado a la violencia en contra de la mujer que iba manejando la Monster Truck.

“La legítima exigencia de verdad y justicia debe hacerse con respeto por las víctimas, por la Fiscalía General de la Nación encargada de adelantar la investigación y por las garantías constitucionales propias de toda actuación penal, incluida la presunción de inocencia”, concluyó.

Este es el comunicado completo de la defensa. Foto: API

Por el momento, las autoridades todavía adelantan las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió todo y cuáles fueron las causas por las que el vehículo terminó arrollando a las personas que veían el espectáculo.