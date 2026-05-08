¿Quién es el ‘Búho’, el polémico excongresista de La U que fue financiado por una empresa ligada a la familia de Juanita León, directora de La Silla Vacía?

El nombre de Germán Darío Hoyos Giraldo, conocido como el ‘Búho’, sonó en la opinión pública nacional cuando, al frente del partido de La U en Antioquia, fue uno de los primeros políticos en manifestar su abierto respaldo al entonces aspirante presidencial Juan Manuel Santos. En una tierra uribista por excelencia, ese apoyo al santismo fue muy notorio. En 2010, cuando Santos llegó a la Casa de Nariño para su primer periodo, Hoyos Giraldo se hizo elegir senador de la República. En el Congreso estuvo hasta el 2022.

En su última campaña, en el 2018, este polémico exsenador contó con el apoyo financiero de una empresa ligada a la familia de Juanita León, directora de La Silla Vacía.

La firma Quala S.A. le donó 20 millones de pesos a Hoyos Giraldo, según los reportes oficiales de Cuentas Claras, del Consejo Nacional Electoral (CNE), conocidos por SEMANA.

Reporte de Cuentas Claras, del Consejo Nacional Electoral. Foto: Suministrada a Semana

En un perfil publicado en su portal, La Silla Vacía no informa sobre el apoyo financiero de Quala S.A. a Hoyos Giraldo ni tampoco tiene información relevante sobre el ‘Búho’.

Por el contrario, el medio independiente Cuestión Pública sí arroja luces sobre quién es él. “Líder del ‘Clan Rodríguez’ de Caucasia, Antioquia, entre cuyos aliados se encuentran los hermanos Rodríguez Álvarez: Gloria Virginia, Orlando José y Óscar Luis. Empresas de familiares del senador han contratado con hospitales públicos de Antioquia para el suministro de zapatos y actividades logísticas. Entre ellos, el ESE Hospital César Uribe Piedrahita, que fue gerenciado por Orlando Rodríguez y que por su gestión en 2019, la Contraloría reportó 16 hallazgos administrativos, cinco disciplinarios y un deterioro acumulado de cuentas por cobrar por más de $6.000 millones”, revela Cuestión Pública.

Pero no solo eso. Dicho medio pone de presente que Hoyos Giraldo, oriundo de El Peñol (Antioquia), “fue ponente del Proyecto de Ley N°273 de 2019, que destina recursos de la Estampilla ‘Pro Hospitales’ al suministro y dotación de los hospitales”.

Asimismo, en su campaña al 2018, Hoyos Giraldo contó igualmente con el apoyo financiero de la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), “implicada en pagos al Bloque Bananero de las AUC”, según Cuestión Pública.

Ese medio informó que en el 2011, un hermano del congresista, Luis Fernando Hoyos, llegó a la junta directiva de la Cámara de Comercio de Medellín en representación del Gobierno Nacional. La Silla Vacía lo califica como “el hombre clave de Santos en tierra uribista”.

Esta información sobre el apoyo de una empresa ligada a la familia de Juanita León a este expolémico congresista se conoce en medio de la reciente polémica que se desató tras una investigación de la Revista Raya, que denunció que La Silla Vacía es un “medio aliado” del proyecto Júpiter para “incidir” en las elecciones presidenciales.

El pasado 19 de abril, la Revista Raya, en un programa emitido en Señal Colombia, de RTVC, informó que tuvo acceso a un dosier de documentos, fotos, videos y audios que detallan una estrategia del excanciller Jaime Bermúdez, que tendría como nombre Júpiter, para influir en las elecciones presidenciales de este año. Según la denuncia del medio de comunicación, se trata de un plan que está en marcha “hace varios meses” y se desarrolla en empresas privadas con “trabajadores de rango medio”, quienes participan de “talleres democráticos”.

El medio divulgó unas grabaciones del excanciller Bermúdez en las que dice: “Tenemos agencias digitales que son estas, Liberbank y La Silla Vacía, que nos están permitiendo escalar de manera abrumadora, abrumadora. Les doy un dato, en una semana llegamos con 400 personas en una sola empresa (...) que distribuyeron entre cerca de 800 empleados (...)”.

Juanita León le dijo a SEMANA: “La Silla ofrece el curso ABC de la Democracia a quien lo quiera comprar. ProBogotá compró licencias del curso que Jaime Bermúdez ofrece a las empresas que quieren que sus empleados entiendan cómo funciona la democracia”.

Sobre la denuncia de Revista Raya, en el sentido de que La Silla Vacía es el “medio aliado” de una estrategia relacionada con “miedo, indignación e incertidumbre”, León manifestó: “Solo a ellos les puede parecer que explicar qué hace el Congreso, qué es la separación de poderes, cómo detectar desinformación, es proselitista”.

León negó que La Silla Vacía sea el medio aliado del proyecto Júpiter, como denunció la Revista Raya.

“Yo asumo que Jaime (Bermúdez) está hablando del curso que las empresas pueden adquirir”, sostuvo León, quien informó que hasta ahora han recibido 24 millones de pesos por dichos cursos.

SEMANA contactó a Juanita León para conocer su postura sobre la financiación de una empresa ligada a su familia al polémico excongresista de La U, Germán Darío Hoyos Giraldo, pero no obtuvo respuesta.