Mensajes de WhatsApp, clave tras el asesinato de la concejal de Obando, Mileydy Villada: la Policía lo contó todo

Conmoción en el municipio de Obando, norte del Valle del Cauca, luego de que la concejal Mileydy Villada, quien era del Partido Centro Democrático, fuera asesinada a bala en instantes en que se encontraba en un restaurante en compañía de su hijo, el secretario de Gobierno de esa población, y otro familiar.

Hasta el lugar arribaron dos criminales en una moto. Uno de estos desenfundó un arma de fuego contra Villada y le disparó en varias ocasiones. Luego, los asesinos se dieron a la fuga, al parecer, hacia el municipio de La Victoria.

Transcurrido un día de ese crimen, la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez, comandante del Departamento de Policía del Valle del Cauca, indicó en entrevista con Blu Radio que las autoridades analizan unos mensajes de WhatsApp que circularon en esa población vallecaucana, en los que se mencionaba a Villada.

Mileydy Villada, concejal de Obando que fue asesinada. Foto: cortesía

Se trata de mensajes amenazantes en los que, además del nombre de Villada, estaban algunos otros pobladores.

De hecho, la brigadier general indicó que la concejal llegó a contar con unas medidas de protección que le había otorgado la UNP, dado que ella había denunciado amenazas de muerte en el periodo comprendido entre 2020 y 2023.

“A partir del 2023 no se reportan denuncias adicionales a la anterior. Hay unas cadenas de WhatsApp que empiezan a manejarse por los diferentes medios de comunicación vía celular, donde aparece una lista de personas del municipio, generándoles intimaciones; estos mensajes de WhatsApp son itinerantes, o sea, algunos de 2023, hay otros de 2024. No son unos mensajes que permanezcan en el tiempo; a veces duran meses sin volver a aparecer y aparecen a través de varios celulares que se reenvían y reenvían a través de estos mensajes”, dijo la oficial en Blu Radio.

Tras lo anterior, las autoridades fijaron una línea de investigación para determinar el origen y la autenticidad de esas ‘cadenas’ de WhatsApp, agregó la brigadier general Rodríguez.

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Al ser consultada sobre quiénes firman esos mensajes amenazantes, la oficial de la Policía manifestó que hay varias organizaciones criminales que se los atribuyen, entre estas, las autodenominadas bandas Nueva Generación y Los Flacos.

“En estos momentos, esos mensajes de WhatsApp se han vuelto objeto de análisis para los investigadores, pero normalmente las amenazas son de abandonar el municipio. Básicamente, no atienden a un tema específico”, resaltó la brigadier general Rodríguez.

Sin embargo, en Blu Radio le preguntaron a la brigadier general Rodríguez por un panfleto amenazante con fecha del 8 de febrero del año en curso, en el que también aparecía la concejal que fue asesinada. No obstante, la oficial dijo que de este no tenían conocimiento.

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“No, dentro de los mensajes recibidos o enviados a la Policía Nacional, lo que nos llega a través de esos medios, ese mensaje no lo tenemos. Tenemos otros mensajes de otras fechas”, señaló.

Llama la atención que, cuando estaba por finalizar la entrevista en Blu Radio, la comandante del Departamento de Policía del Valle del Cauca recordó que los mensajes más recientes de WhatsApp amenazantes con los que cuenta la Policía, son unos de abril y mayo.